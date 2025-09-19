Penyelesaian Pertahanan Penipuan Dipacu AI oleh Mavenir Memenangi Anugerah FutureNet Asia bagi Inovasi Pengalaman Pelanggan

Mavenir dua membawa pulang anugerah tertinggi bagi penyelesaian keselamatan suara dan pemesejan – diiktiraf atas usaha memperkukuh kepercayaan dan keselamatan pengguna mudah alih

Dengan penjimatan melebihi USD500,000 sebulan, suite anti-penipuan Mavenir terbukti berkesan untuk CSP Tier 1





RICHARDSON, Texas dan SINGAPURA, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian berasaskan awan, telah meraih pengiktirafan industri utama atas inovasi AI berfokuskan pelanggan dalam keselamatan suara dan pemesejan di Anugerah FutureNet Asia 2025. Mavenir x`raih Anugerah ‘Pengalaman Pelanggan’ yang berprestij, sebagai pengiktirafan terhadap aplikasi AI paling inovatif dalam meningkatkan pengalaman pengguna mudah alih di rantau Asia. Mavenir telah diiktiraf oleh panel juri anugerah atas Suite Anti-Penipuan dan Keselamatan yang dipacu AI — merangkumi teknologi SpamShield dan CallShield yang telah digunakan secara meluas di peringkat global.

Suite Anti-Penipuan dan Keselamatan Mavenir yang bersepadu sepenuhnya memperkasa penyedia perkhidmatan komunikasi (CSP) dengan keselamatan proaktif yang dipacu oleh AI untuk menangani penipuan pemesejan dan suara secara masa nyata. Dengan memanfaatkan penyelesaian SpamShield daripada Mavenir, Globe Telecom di Filipina mencatat pengurangan ketara sebanyak 67% dalam SMS spam dan penipuan yang disekat — daripada 1.1 bilion pada S1 2023 kepada 362.8 juta pada S1 2024, disertai penurunan 74% dalam spam berkaitan bank dan pengurangan 44% dalam mesej penipuan yang dilaporkan oleh pelanggan dari tahun ke tahun. SpamShield Mavenir menyediakan perlindungan menyeluruh merentasi SMS, MMS dan RCS dengan menggunakan AI/ML canggih serta algoritma cap jari mesej untuk mengesan dan menyekat secara automatik pelbagai bentuk penipuan pemesejan yang kompleks, termasuk penyalahgunaan SIM-box, laluan kelabu, phishing dan kempen perisian hasad.

Dalam pelaksanaan yang menyerlah untuk TPG Telecom Australia, gabungan CallShield dan SpamShield berjaya menyekat hampir 19 juta panggilan suara penipuan dalam separuh pertama tahun 2024 — purata sebanyak 103,000 panggilan penipuan disekat setiap hari, menandakan peningkatan 280% dalam aktiviti penipuan yang disekat berbanding tempoh yang sama pada 2023 — serta menghalang penghantaran lebih 59.6 juta SMS penipuan.

Mengulas mengenai anugerah tersebut, Jan Schaar, Naib Presiden Serantau Mavenir bagi Asia Pasifik berkata: “Kami berasa gembira dan bangga kerana inovasi berfokuskan pelanggan, prestasi, serta impak nyata yang boleh diukur daripada Suite Anti-Penipuan dan Keselamatan kami telah diiktiraf oleh para juri FutureNet Asia. Penyelesaian keselamatan kami yang dipacu AI menawarkan perlindungan menyeluruh, sekali gus memastikan setiap panggilan dan mesej memperkukuh kepercayaan antara pengendali dan pelanggan.” Beliau menambah: “Dengan memanfaatkan teknologi AI terkini, Mavenir menyediakan suite keselamatan berasaskan awan yang boleh diskalakan untuk melindungi integriti rangkaian, menjamin ketenangan fikiran pelanggan serta memelihara hasil pendapatan merentasi perkhidmatan SMS dan suara – menawarkan keupayaan masa nyata yang kukuh dan berkesan yang diperlukan oleh pengendali, ketika penipu turut mengubah taktik mereka menggunakan AI.”

Dengan panggilan penipuan dan gangguan yang terus menjejaskan kepercayaan terhadap komunikasi mudah alih, Suite Anti-Penipuan dan Keselamatan Mavenir mentakrif semula pengalaman pelanggan, keselamatan dan kebolehpercayaan bagi pengguna mudah alih. Dikuasakan oleh AI dan pembelajaran mesin yang canggih, penyelesaian pertahanan penipuan mesej SpamShield daripada Mavenir secara proaktif menyekat sehingga 90% mesej spam dan penipuan — memastikan pemesejan yang lancar dan selamat. Dengan CallShield, pengendali kini memiliki keupayaan baharu untuk meneutralkan ancaman suara – termasuk IRSF, penipuan Wangiri, panggilan automatik (robocall) dan pemalsuan ID pemanggil – sebelum ia sempat sampai kepada pelanggan. Melalui penggunaan tiga model pembelajaran mesin khusus dan analisis tingkah laku masa nyata, CallShield mencapai kadar positif palsu yang hampir sifar, memberikan perlindungan yang tepat tanpa menjejaskan pengalaman pengguna.

Bagi penyedia perkhidmatan komunikasi (CSP), suite anti-penipuan bersepadu Mavenir meningkatkan kesetiaan pelanggan, mengurangkan jumlah aduan, dan menjana penjimatan kos yang ketara — termasuk penjimatan luar biasa melebihi USD 500,000 sebulan dalam yuran interkoneksi yang telah dicapai oleh sebuah pengendali Tier 1.

Anugerah FutureNet Asia meraikan inovasi cemerlang dalam automasi dan kecerdasan buatan (AI) merentasi sektor telekomunikasi Asia-Pasifik, dengan pengiktirafan terhadap pencapaian luar biasa dalam bidang penyelesaian seperti Kecerdasan Buatan untuk Operasi IT (AIOps), orkestrasi, operasi autonomi, dan pengalaman pelanggan. Para pemenang hadiah kategori telah diumumkan pada 16 September 2025 semasa persidangan FutureNet Asia #FutureNetAsia yang berlangsung di Marina Bay Sands, Singapura.

