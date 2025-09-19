Soluções de Defesa Contra Fraudes Orientadas por IA da Mavenir Premiadas com o FutureNet Asia por Inovação na Experiência do Cliente

Mavenir recebe principais honras pelo pacote de segurança de voz e mensagens – reconhecido por promover confiança e segurança para clientes móveis

Com mais de US $500 mil de economia mensal, o pacote de fraudes da Mavenir prova seu valor para CSPs de nível 1





RICHARDSON, Texas e SINGAPURA, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa da nuvem, recebeu um grande reconhecimento do setor por sua inovação de IA centrada no cliente em segurança de voz e mensagens no FutureNet Asia Awards 2025. A Mavenir levou para casa o cobiçado prêmio "Experiência do Cliente", que homenageia o aplicativo de IA mais inovador para aprimorar a experiência dos usuários móveis na região pan-asiática. A Mavenir foi reconhecida pelos juízes do prêmio por sua Fraud and Security Suite baseada em IA — que incorpora a tecnologia SpamShield e CallShield implantada globalmente pela empresa.

A Fraud and Security Suite altamente integrada da Mavenir capacita os provedores de serviços de comunicação (CSPs) com segurança proativa e orientada por IA para ajudar na defesa contra mensagens e fraudes de voz em tempo real. Com a solução SpamShield da Mavenir, a Globe Telecom das Filipinas alcançou uma redução dramática de 67% no bloqueio de SMS de spam e fraudulentos — de 1,1 bilhão no primeiro trimestre de 2023 para 362,8 milhões no primeiro trimestre de 2024 – juntamente com um declínio de 74% no spam relacionado a bancos e uma redução de 44% nas mensagens fraudulentas relatadas pelos clientes ano após ano. O SpamShield da Mavenir oferece proteção abrangente para SMS, MMS e RCS com algoritmos avançados de IA/ML e impressão digital de mensagens para detecção e interrupção automática de uma série de fraudes sofisticadas de mensagens, incluindo abuso de caixa SIM, roteamento cinza, phishing e campanhas de malware.

Em uma implementação de destaque para a TPG Telecom da Austrália, o CallShield emparelhado com o SpamShield conseguiu bloquear quase 19 milhões de chamadas de voz fraudulentas no primeiro semestre de 2024 — bloqueio em média de 103.000 chamadas fraudulentas por dia, marcando um aumento de bloqueios de 280% de atividades fraudulentas no mesmo período em 2023 — e impedir a entrega de mais de 59,6 milhões de SMS fraudulentos.

Comentando sobre o prêmio, Jan Schaar, Vice-Presidente regional da Mavenir para a Ásia-Pacífico, disse: “Estamos muito satisfeitos e orgulhosos que o impacto real mensurável da inovação e desempenho centrados no cliente da nossa Fraud and Security Suite tenham sido reconhecidos pelos juízes da FutureNet Asia. Nossas soluções de segurança baseadas em IA oferecem uma proteção perfeita, garantindo que cada chamada e mensagem aumente a confiança entre a operadora e o cliente.” Ele acrescentou: “Com as mais recentes tecnologias de IA, a Mavenir fornece um pacote de segurança escalável e nativo da nuvem para proteger a integridade da rede, a tranquilidade dos assinantes e a receita em serviços de SMS e de voz – oferecendo recursos robustos e eficazes em tempo real que as operadoras precisam à medida que os próprios fraudadores desenvolvem suas táticas usando IA.”

Com as chamadas fraudulentas e incômodas continuando a minar a confiança nas comunicações móveis, a Fraud and Security Suite da Mavenir está redefinindo a experiência do cliente, a segurança e a confiabilidade dos usuários móveis. Alimentada por IA e aprendizado de máquina avançados, a solução de defesa contra fraudes de mensagens SpamShield da Mavenir bloqueia proativamente até 90% de spam e mensagens fraudulentas, garantindo mensagens perfeitas e seguras. Com o CallShield, os operadores têm novas habilidades para neutralizar ameaças baseadas em voz – incluindo IRSF, golpes Wangiri, robocalls e falsificação de identificador de chamadas – antes mesmo de chegarem ao cliente. Com a aplicação de três modelos dedicados de aprendizado de máquina e análise comportamental em tempo real, o CallShield atinge uma taxa de falsos positivos de quase zero, oferecendo proteção de precisão sem comprometer a experiência do usuário.

Para os CSPs, o pacote integrado de prevenção de fraudes da Mavenir aumenta a fidelidade do cliente, reduz o volume de reclamações e oferece eficiências de custos significativas — uma economia relatada incrível de mais de US $500.000 por mês em taxas de interconexão para uma operadora de Nível 1.

O Prêmios FutureNet Asia celebra a excelente automação e inovação de IA em todo o setor de telecomunicações da Ásia-Pacífico, homenageando conquistas excepcionais nas áreas de solução, incluindo Inteligência Artificial para Operações de TI (AIOps), orquestração, operações autônomas e experiência do cliente. Os vencedores do prêmio da categoria foram anunciados no dia 16 de setembro de 2025, durante a conferência FutureNet Asia #FutureNetAsia, realizada no Marina Bay Sands, em Singapura.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informações, visite www.mavenir.com.

Contato com a Mídia

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46a0ab36-f560-4482-ba6e-6b27eb9a30d2