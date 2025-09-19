โซลูชันป้องกันการฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Mavenir คว้ารางวัล FutureNet Asia Award สำหรับนวัตกรรมด้านประสบการณ์ลูกค้า

- Mavenir คว้ารางวัลสูงสุดจากชุดการรักษาความปลอดภัยสำหรับเสียงและข้อความ โดยได้รับการยกย่องในด้านการยกระดับความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้มือถือ
- ด้วยการประหยัดกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ชุดป้องกันการทุจริตของ Mavenir ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของโซลูชันนี้สำหรับ CSP ระดับ Tier 1
ริชาร์ดสัน, เท็กซัส และสิงคโปร์, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟ ได้รับการยกย่องในอุตสาหกรรมสำคัญ ด้วยนวัตกรรม AI ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางซึ่งยกระดับความปลอดภัยด้านเสียงและข้อความ ในงาน FutureNet Asia Awards 2025 Mavenir คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ "Customer Experience" ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องการประยุกต์ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ที่สุดในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้มือถือในภูมิภาคเอเชีย Mavenir ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลสำหรับ ชุดการป้องกันการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานเทคโนโลยี SpamShield และ CallShield ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
ชุดการป้องกันการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัย ที่บูรณาการในระดับสูงของ Mavenir เสริมศักยภาพให้กับผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (CSP) ด้วยการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยป้องกันการฉ้อโกงทางข้อความและเสียงแบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากโซลูชัน SpamShield ของ Mavenir บริษัท Globe Telecom ในฟิลิปปินส์ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนสแปมที่ถูกบล็อกและ SMS หลอกลวงลงอย่างมากถึง 67% จาก 1.1 พันล้านข้อความในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 เหลือ 362.8 ล้านข้อความในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 พร้อมทั้งลดจำนวนสแปมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารลงถึง 74% และข้อความหลอกลวงที่ลูกค้ารายงานลดลงถึง 44% เมื่อเทียบกับปีก่อน SpamShield ของ Mavenir มอบการป้องกันที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับ SMS, MMS และ RCS โดยใช้ AI/ML ขั้นสูงและอัลกอริธึมตรวจสอบลายนิ้วมือในข้อความเพื่อตรวจจับและหยุดการฉ้อโกงทุกรูปแบบโดยอัตโนมัติสำหรับการส่งข้อความที่ซับซ้อน รวมถึงการใช้กล่อง SIM ในทางที่ผิด การกำหนดเส้นทางสีเทา การฟิชชิ่ง และแคมเปญมัลแวร์
การนำไปใช้ที่โดดเด่นสำหรับ TPG Telecom ของออสเตรเลีย CallShield ร่วมมือกับ SpamShield ประสบความสำเร็จในการบล็อกสายโทรศัพท์หลอกลวงได้เกือบ 19 ล้านสายในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีการบล็อกสายโทรศัพท์หลอกลวงวันละ 103,000 สาย ส่งผลให้กิจกรรมฉ้อโกงที่บล็อกเพิ่มขึ้น 280% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 อีกทั้งยังป้องกันการส่งข้อความ SMS หลอกลวงได้มากกว่า 59.6 ล้านข้อความ
Jan Schaar รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Mavenir กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า “เราดีใจและภูมิใจอย่างยิ่งที่นวัตกรรมซึ่งยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในโลกจริงของ ชุดการป้องกันการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัย ของเรา ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล FutureNet Asia” โซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรามอบการป้องกันที่ราบรื่น สร้างความมั่นใจว่าการโทรทุกสายและข้อความทุกข้อความจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า” เขากล่าวเสริมว่า “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ล่าสุด ช่วยให้ Mavenir สามารถมอบชุดการรักษาความปลอดภัยแบบเนทีฟบนคลาวด์ที่ปรับขนาดได้ เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของเครือข่าย มอบความอุ่นใจแก่ผู้ใช้ และรักษารายได้จากบริการ SMS และเสียง โดยให้บริการฟังก์ชันการทำงานแบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง ซึ่งตอบโจทย์ผู้ให้บริการในยุคที่ภัยคุกคามก็พัฒนากลยุทธ์ของตนเองด้วย AI เช่นกัน”
ท่ามกลางการโทรหลอกลวงและการรบกวนที่ยังคงบั่นทอนความเชื่อมั่นในการสื่อสารผ่านมือถือ โซลูชัน ชุดการป้องกันการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัย ของ Mavenir กำลังกำหนดนิยามใหม่ให้กับประสบการณ์ของลูกค้า ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้งานมือถือ โซลูชันป้องกันการฉ้อโกงผ่านข้อความ SpamShield ของ Mavenir ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงและแมชชีนเลิร์นนิง สามารถบล็อกสแปมและข้อความฉ้อโกงได้มากถึง 90% สร้างความมั่นใจว่าการส่งข้อความจะราบรื่นและปลอดภัย ด้วย CallShield ผู้ให้บริการจะมีศักยภาพใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางเสียงรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง IRSF, การหลอกลวง Wangiri, การโทรอัตโนมัติ (robocalls) และการปลอมแปลงหมายเลขโทรเข้า ได้ตั้งแต่ต้นทางก่อนที่จะไปถึงลูกค้า ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเฉพาะทางสามแบบร่วมกับการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบเรียลไทม์ CallShield จึงสามารถลดอัตราผลบวกปลอมได้เกือบเป็นศูนย์ มอบการปกป้องที่แม่นยำโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (CSP) ชุดป้องกันการฉ้อโกงแบบบูรณาการของ Mavenir จะช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้า ลดปริมาณข้อร้องเรียน และมอบประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สำคัญ ซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งคือ สามารถประหยัดค่าธรรมเนียมเชื่อมต่อได้กว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนสำหรับผู้ให้บริการระดับ Tier 1
รางวัล FutureNet Asia มอบให้เพื่อเชิดชูระบบอัตโนมัติและนวัตกรรม AI ที่โดดเด่นในภาคโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมทั้งยกย่องความสำเร็จอันเป็นเลิศในด้านโซลูชันต่าง ๆ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์สำหรับการปฏิบัติการด้านไอที (AIOps) การประสานงานระบบ การดำเนินงานอัตโนมัติ และประสบการณ์ของลูกค้า ผู้ชนะรางวัลในสาขานี้ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2025 ในระหว่างการประชุม FutureNet Asia #FutureNetAsia ซึ่งจัดขึ้นที่มารีน่า เบย์ แซนด์สในสิงคโปร์
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายปัจจุบันด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46a0ab36-f560-4482-ba6e-6b27eb9a30d2