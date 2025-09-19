Mavenir 的人工智能驱动型欺诈防御解决方案荣获 FutureNet Asia“客户体验创新奖”

Mavenir 语音与消息安全套件斩获最高荣誉——其在提升移动用户信任度与安全方面的卓越贡献而获认可

Mavenir 的欺诈防护套件每月为一级通信服务供应商节省超过 50 万美元，充分彰显其价值





得克萨斯州理查森市和新加坡, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云原生网络基础设施供应商 Mavenir 凭借其在语音与消息安全领域以客户为中心的人工智能创新，在 FutureNet Asia Awards 2025 中斩获重要行业殊荣。 Mavenir 斩获备受瞩目的“客户体验”大奖，该奖项旨在表彰泛亚地区在提升移动用户体验方面最具创新力的人工智能应用。 Mavenir 的人工智能驱动型 欺诈与安全套件 获奖项评委认可——该套件整合了公司在全球范围内部署的 SpamShield 和 CallShield 技术。

Mavenir 高度集成的欺诈与安全套件为通信服务提供商（CSP）提供主动、人工智能驱动型安全防护，助力其实时抵御消息与语音欺诈。 菲律宾的 Globe Telecom 通过采用 Mavenir 的 SpamShield 解决方案，成功将拦截的垃圾短信和诈骗短信数量大幅减少 67%——从 2023 年第一季度的 11 亿条降至 2024 年第一季度的 3.628 亿条，同时银行相关垃圾短信同比下降 74%，客户举报的诈骗短信减少 44%。 Mavenir 的 SpamShield 通过先进的人工智能和机器学习技术及消息指纹识别算法，为短信、彩信与富媒体通信服务提供全方位防护，能够自动检测并拦截各类复杂消息欺诈行为，包括 SIM 卡盒滥用、灰色路由、网络钓鱼及恶意软件攻击活动。

在 澳大利亚 TPG Telecom 的出色实施项目中，CallShield 与 SpamShield 协同发力，于 2024 年上半年成功拦截近 1900 万通欺诈语音电话——日均拦截诈骗电话 10.3 万通，较 2023 年同期拦截的欺诈行为量增长 280%——同时拦截超 5960 万条诈骗短信。

在谈及该奖项时，Mavenir 亚太区区域副总裁 Jan Schaar 表示：“我们的欺诈与安全套件在以客户为中心的创新、性能表现及切实可衡量的实际成效方面获得了 FutureNet Asia 评委的认可，我们对此深感欣喜与自豪。 我们的人工智能驱动型安全解决方案提供无缝防护，确保每通电话、每条消息都能增进运营商与用户之间的信任。” 他补充道：“借助最新的人工智能技术，Mavenir 正提供一套可扩展的云原生安全套件，以保护网络完整性、保障用户在短信和语音服务中的安心使用，并维护运营商收益——随着欺诈者利用人工智能不断升级作案手段，该套件为运营商提供了强大且高效的实时防护能力。”

随着欺诈和骚扰电话持续侵蚀移动通信领域的信任，Mavenir 的欺诈与安全套件正在为移动用户重新定义客户体验、安全性与可靠性。 依托先进的人工智能与机器学习技术，Mavenir 的 SpamShield 消息欺诈防御解决方案可主动拦截高达 90% 的垃圾及欺诈信息，确保消息传递既无缝又安全。 借助 CallShield，运营商获得了全新能力，能够在各类语音威胁抵达用户之前将其化解——包括国际收益分成诈骗（IRSF）、Wangiri 诈骗、自动拨号电话及来电显示篡改。 通过应用三种专用机器学习模型及实时行为分析技术，CallShield 实现了近乎零误报率，在不影响用户体验的前提下提供精准防护。

对于通信服务提供商而言，Mavenir 的集成式防欺诈套件可提升客户忠诚度、减少投诉量，并显著提高成本效益——其中尤为突出的是，据报道某一级运营商通过该套件每月节省超过 50 万美元的互联费用。

FutureNet Asia 奖项旨在表彰亚太地区电信行业在自动化与人工智能创新领域的卓越成果，嘉奖 IT 运维人工智能（AIOps）、编排技术、自主运维及客户体验等解决方案领域的杰出成就。 该奖项类别的获奖者名单已于 2025 年 9 月 16 日在新加坡 Marina Bay Sands 举办的 FutureNet Asia 会议（话题标签：#FutureNetAsia）期间公布。

