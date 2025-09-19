Mavenir AI 驅動反詐騙解決方案勇奪 FutureNet Asia 客戶體驗創新大獎

Mavenir 榮膺語音與訊息安全套件最高榮譽——推動流動用戶信任及安全防護的卓越貢獻得到認可

Mavenir 反詐騙套件有助一級通訊服務供應商每月節省超過 50 萬美元，展現雄厚實力





李察遜，德州及新加坡, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 於 2025 年 FutureNet Asia 大獎中榮獲業界重磅獎項，足證其在語音與訊息安全方面以客為主的人工智能 (AI) 創新成果豐碩。 Mavenir 奪得炙手可熱的「客戶體驗」大獎，此獎表彰泛亞地區推動流動用戶體驗升級的極致創新 AI 應用。 評審團肯定 Mavenir 的 AI 反詐騙與安全套件，當中整合了 Mavenir 在全球部署的 SpamShield 和 CallShield 技術。

Mavenir 的反詐騙與安全套件經高度整合，為通訊服務商 (CSP) 提供主動式 AI 驅動防護，有助即時擊退訊息與語音詐騙。 菲律賓 Globe Telecom 採用 Mavenir 的 SpamShield 解決方案後，成功攔截大量濫發與詐騙短訊，減幅達 67%（自 2023 年第一季 11 億條下降至 2024 年第一季 3.628 億條），銀行相關的濫發訊息同年下降 74%，而客戶通報的詐騙訊息亦年減 44%。 Mavenir 的 SpamShield 為 SMS、MMS 和 RCS 提供全面防護，運用先進 AI/ML 及訊息指紋演算法，自動偵測並攔截多種複雜訊息欺詐，包括 SIM 盒濫用、灰色路由、釣魚攻擊及惡意軟件活動。

在為澳洲 TPG Telecom 的優越部署中，CallShield 與 SpamShield 相輔相成，於 2024 年上半年成功攔截近 1,900 萬通詐騙語音來電，平均每日阻擋 10.3 萬通詐騙電話，比 2023 年同期攔截的詐騙活動激增 280%，並阻截超過 5,960 萬條詐騙短訊。

Mavenir 亞太區區域副總裁 Jan Schaar 就是次獲獎評論道：「我們的反詐騙與安全套件以客為主的創新理念、出色性能以及可衡量的實際影響力獲得 FutureNet Asia 評審團的認可，我們對此無比欣喜，亦深感自豪。 我們的 AI 驅動安全解決方案實現無縫保護，確保每次通話及每則訊息都能加強營運商與客戶之間的信任關係。」 他進一步表示：「Mavenir 借助最新 AI 技術，提供可擴充的雲端原生安全套件，保障網絡完整、訂戶無憂體驗及短訊與語音服務收益。在詐騙分子利用 AI 演進手法的同時，讓營運商能夠即時高效地穩健抵禦攻擊。」

面對詐騙和騷擾電話持續削弱流行動通訊信任，Mavenir 反詐騙與安全套件正在重塑流動用戶的體驗，加強安全保障及可靠防護。 有賴頂尖 AI 及機器學習技術，Mavenir SpamShield 訊息反詐騙解決方案率先攔截超過 90% 的濫發及詐騙訊息，締造無縫安全的通訊環境。 透過 CallShield，電訊營運商具備全新能力，可在語音威脅（包括國際收入份額欺詐 (IRSF）、一響即掛線 (Wangiri) 電話詐騙、機械人來電及來電顯示偽造）攻擊客戶前有效攔截。 透過應用三種專用機器學習模型及即時行為分析，CallShield 幾近達成零誤報，提供精準防護，而絕不影響用戶體驗。

對通訊服務供應商（CSP）而言，Mavenir 的整合反詐騙套件可提升客戶忠誠度、減少客戶投訴並帶來顯著成本效益。最顯著的是，有記錄顯示讓一間一級營運商每月節省超過 50 萬美元互聯費用。

FutureNet Asia 大獎表彰亞太電訊領域的卓越自動化與 AI 創新，嘉獎人工智能營運 (AIOps)、編排、自主營運及客戶體驗等解決方案範疇的非凡成就。 2025 年 9 月 16 日，已於新加坡濱海灣金沙酒店舉行的 FutureNet Asia 會議 #FutureNetAsia 上公佈類別獎項得主。

