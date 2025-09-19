Communiqué précisant les modalités de mise à disposition des Final Terms de l’émission de la BFCM séries 593 tranche 1

Paris, le 19 septembre 2025

Communiqué information réglementée

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition des Final Terms de l’émission de la BFCM séries 593 tranche 1.

La Banque Fédérative du Crédit Mutuel informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :

https://www.bfcm.creditmutuel.fr/en/programs/standard.html

Des exemplaires de ce document sont disponibles, sans frais auprès de l’émetteur :
https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr/informations/contact.html

Contact Relation Investisseurs
Banque Fédérative du Crédit Mutuel : Sandrine Cao Dac Viola :  BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr

