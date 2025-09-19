Déclaration de Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière, à propos du prix Donald M. Stuart de la Risk and Insurance Management Society décerné à Daniel Desjardins, directeur principal de la gestion globale des risques et de l’assurance





MONTRÉAL, 19 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En qualité de directeur principal de la gestion globale des risques et de l’assurance de Bombardier, Daniel Desjardins a façonné en profondeur le paysage de la gestion des risques et de l’assurance, de même que le parcours de Bombardier. Cette semaine, la Risk and Insurance Management Society (RIMS) a reconnu cette contribution en lui décernant le prix Donald M. Stuart *, la plus haute distinction canadienne dans le domaine de la gestion des risques.

Peu de gens laissent une marque aussi durable que celle de M. Desjardins. Au cours des 40 dernières années, il a constamment fait preuve de leadership, d’une solide éthique professionnelle et d’un engagement inébranlable en matière d’excellence – tant au sein du monde de l’assurance que chez Bombardier.

M. Desjardins a joué un rôle crucial dans le redressement réussi de Bombardier, offrant expertise inégalée, acuité stratégique et conseils soutenus durant un chapitre déterminant de l’histoire de notre entreprise. Son influence s’étend bien au-delà des résultats opérationnels : il mène son équipe avec intégrité, empathie et profond respect.

Cet honneur témoigne non seulement de ses réalisations professionnelles, mais également de sa force de caractère et de l’empreinte durable de son leadership. Au nom de Bombardier, nous adressons à M. Desjardins nos plus sincères félicitations.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/522936c9-ec44-4dd5-9636-28ef3475fcf1/fr