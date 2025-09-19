MT Højgaard Holding A/S: Enemærke & Petersen skal opføre nybyggeri på Sluseholmen

MT Højgaard Holdings forretningsenhed Enemærke & Petersen har gennem partnerskabet ByK & TRUST indgået aftale om at projektere og opføre et nybyggeri på Sluseholmen i Københavns Sydhavn. Der er tale om en totalentreprise med en samlet værdi på 263 mio. kr., hvor arbejderne indledes i september 2025 og ventes afsluttet i april 2028.

Kontrakten er indgået med Københavns Kommunes bygherreenhed, Byggeri København (ByK), på vegne af Socialforvaltningen. Projektet omfatter en 5-etages bygning med 8.500 etagemeter inklusive kælder. Ca. 7.000 etagemeter skal rumme et botilbud, mens resten af arealet skal rumme erhverv, teknik og kælder.

Det døgnbemandede botilbud vil henvende sig til voksne, som er i et midlertidigt eller permanent trænings- og rehabiliteringsforløb, efter de har pådraget sig en moderat til svær hjerneskade. Botilbuddet vil omfatte 64 boliger samt fællesfaciliteter til beboerne og servicearealer til personalet.

”Vi glæder os til at videreføre det tillidsfulde samarbejde med kommunen, dens rådgivere og vores partnere i dette projekt, som er det hidtil største i ByK & TRUST-partnerskabet. Vores fælles mål er at skabe en bygning af høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet, som opfylder beboernes behov for overskuelige, harmoniske og trygge rammer, samtidig med at personalet får gode muligheder for at hjælpe og støtte beboerne,” siger COO Morten Enkebølle fra Enemærke & Petersen.

Målet er, at bygningen skal certificeres til DGNB Guld.

Ordren påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2025, som uændret er en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-450 mio. kr. Men ordren bekræfter Enemærke & Petersens stærke position inden for projekter i flerårige byggepartnerskaber og andre samarbejdsformer, som bidrog med 50% af forretningsenhedens omsætning i 1. halvår 2025.

Enemærke & Petersen har siden 2016 arbejdet sammen med Københavns Kommune i flerårige byggepartnerskaber. Først i ByK med TRUST (TRUST I), det første strategiske partnerskab i byggebranchen, og nu i ByK & TRUST (TRUST II), hvor de øvrige deltagere er Dominia, Kragh & Berglund, Lytt Architecture, Norconsult, Nøhr & Sigsgaard, Rekommanderet og Sweco.

