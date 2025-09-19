Tornator Oyj



Pörssitiedote 19.9.2025 klo 16.00



Tornator solmi 450 miljoonan euron määräisen pankkilainarahoituskokonaisuuden, jolla se varmisti 2026 erääntyvien lainojen uudelleenrahoituksen ja vahvisti investointikapasiteettiaan

Metsäyhtiö Tornator Oyj on solminut kaksi uutta vihreää vakuudellista pankkilainasopimusta.

Syyskuussa 2025 nostettava, 5-vuotinen ja 200 miljoonan euron määräinen term-laina käytetään kesäkuussa 2026 erääntyvän 50 miljoonan euron määräisen pankkilainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun, loppuvuoden 2025 ja alkuvuoden 2026 aikana erääntyvien, metsäomaisuuden hankinnan rahoitukseen käytettyjen yritystodistusten takaisinmaksuun sekä yhtiön investointikapasiteetin vahvistamiseen.

Lisäksi Tornator sopi pidemmällä nostoajalla olevasta 250 miljoonan euron määräisestä term-lainasta, joka yhdessä nostamatta olevan 200 miljoonan euron määräisen vakuudellisen valmiusluottolimiitin (Revolving Credit Facility, RCF) kanssa varmistaa lokakuussa 2026 erääntyvän 350 miljoonan määräisen vihreän joukkovelkakirjalainan takaisinmaksun. Tämä laina on mahdollista nostaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen mainitun joukkovelkakirjalainan eräpäivää. Joukkovelkakirjalainan takaisinmaksun varmistavat rahoitusjärjestelyt (250 meur term-laina ja 200 meur RCF) erääntyvät vuonna 2029.

Rahoituskokonaisuuden toteuttivat Danske Bank A/S, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Moody’s Ratings on antanut Tornatorin vakuudelliselle velalle luottoluokituksen Baa3 (vakain näkymin).

Lisätiedot:

Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 213 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.