Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 19.9.2025 kello 16.15
Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. Toimikunnan viidentenä jäsenenä asiantuntijan roolissa toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja.
Toimikunnan tehtävänä on muun muassa valmistella ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja henkilöistä sekä palkitsemisesta vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.
Edellä esitetyn mukaisesti Siilin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat:
- Heikki Westerlund, Lamy Oy:n edustaja
- Stian Runde, Protector Forsikring
- Ville Kivipelto, Danske Invest Suomi Osake
- Karoliina Lindroos, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Osakkeenomistajien nimityskunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 19.9.2025 puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin.
Toimikunta toimittaa yhtiökokousta koskevat ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 31.1.2026.
