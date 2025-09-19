Abcourt exerce une option pour le rachat de 0.5% de redevance NSR et augmente le financement avec Nebari

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE NOUVELLES AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

ROUYN-NORANDA, Québec, 19 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) a le plaisir d’annoncer l’exercice de son option pour réduire de 2 % à 1,5 % la redevance sur le revenu net de fonderie (la « Redevance ») sur tous les minéraux métalliques et non métalliques extraits ou autrement récupérés sur chacune des propriétés Géant Dormant et Dormex, détenue par Maverix Metals Inc. (« Maverix ») en vertu des termes d’une convention de redevance sur revenu net de fonderie conclue entre la Société et Maverix le 22 septembre 2022 (la « Convention de redevance »).

Le taux de la Redevance a été réduit de 0,5 % en contrepartie d’un paiement de 2 000 000 USD en espèces (la « Première option »). Conformément aux termes de la Convention de redevance, Abcourt peut, à tout moment avant le 22 septembre 2028, choisir de réduire à nouveau le taux de la Redevance de 0,5 % moyennant le paiement d’un montant de 4 000 000 USD au titulaire de la Redevance, réduisant ainsi le taux de la Redevance à 1,0 %.

Abcourt annonce également avoir conclu une deuxième convention modifiant sa convention de crédit (la « Convention de prêt ») avec Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (le « Prêteur » ou « Nebari ») en vertu de laquelle un montant additionnel de 2 000 000 USD est mis à la disposition de la Société sous forme de prêt (le « Prêt majoré »). Le produit du Prêt majoré est utilisé pour l’exercice de la Première Option. Aucun autre changement important n’a été apporté à la Convention de prêt entre la Société et Nebari.

En vertu du Prêt majoré, le montant total emprunté auprès du prêteur est de 12 000 000 USD (le « Montant en capital »), en trois tranches : (i) 8 000 000 USD le 3 juillet 2025 (« tranche 1 ») ; (ii) 2 000 000 USD le 10 juillet 2025 (« tranche 2 »); et (iii) 2 000 000 USD en date des présentes (« tranche 3 »). Veuillez consulter les communiqués d’Abcourt datés des 3 juillet 2025 et 10 septembre 2025 pour plus de détails concernant la Convention de prêt.

Dans le cadre de la clôture du Prêt majoré, la Société émettra 14 905 298 bons de souscription non transférables (les « Bons de souscription ») au Prêteur. Chaque Bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société (une « Action de bon de souscription ») à un prix d'exercice de 0,096 $ par Action de bon de souscription jusqu'au 3 juillet 2028, sous réserve d'une réduction proportionnelle si le Montant en capital est remboursé en tout ou en partie avant le 3 juillet 2026. Dans ce cas, un nombre proportionnel de bons de souscription verront leur échéance réduite à la plus tardive des dates entre le 3 juillet 2026 et 30 jours à compter de la date de cette réduction ou de ce remboursement du Montant en capital, conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »).

Pascal Hamelin, président et chef de la direction d'Abcourt, a commenté : « Nous croyons que la réduction de la redevance à la mine Géant Dormant s’inscrit parfaitement dans le plan à long terme d’Abcourt. Au cours des prochaines années, il est important pour nous de libérer tout le potentiel de la mine Géant Dormant. »

Steven Bowles, directeur du Prêteur, a commenté : « Nebari est heureuse d’apporter un soutien additionnel à Abcourt dans l'avancement du développement de sa mine Géant Dormant et d’aider ses actionnaires à dégager davantage de valeur de ce projet dans le contexte actuel de prix de l'or très favorable. »

Le Prêt majoré et l’émission des Bons de souscription demeurent assujettis à l’approbation de la TSXV. Les Bons de souscription (et les Actions de bon de souscription pouvant être émises lors de l’exercice de ceux-ci) sont assujettis à une période de détention règlementaire de quatre mois et un jour en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces titres n’ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à, ou pour le compte ou au profit d’une personne américaine en l’absence d’inscription ou d’une dispense de cette obligation d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts, et il n’y aura aucune vente des titres offerts dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Le prêteur n'a aucun lien de dépendance avec la Société.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard de l’utilisation des fonds disponibles après la réalisation du Prêt majoré et de l’approbation de la TSXV. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations requises, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les changements sur les marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse suivante: www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.