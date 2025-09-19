Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Digital Securities Limited, listet das erste Bitcoin-Staking-ETP an der London Stock Exchange

Pionierarbeit an der London Stock Exchange mit Bitcoin-Innovation: Mit dem „1Valour Bitcoin Physical Staking“ listet Valour Digital Securities Limited, die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, das weltweit erste physisch besicherte Bitcoin-Staking-ETP an der London Stock Exchange und eröffnet Anlegern damit die Möglichkeit, direkt mit Bitcoin zusätzliche Erträge zu generieren.

Mit dem „1Valour Bitcoin Physical Staking“ listet Valour Digital Securities Limited, die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, das weltweit erste physisch besicherte Bitcoin-Staking-ETP an der London Stock Exchange und eröffnet Anlegern damit die Möglichkeit, direkt mit Bitcoin zusätzliche Erträge zu generieren. Die jährliche Staking-Rendite liegt aktuell bei attraktiven 1,4 %: Professionelle Anleger profitieren von einer jährlichen Staking-Rendite, die derzeit bei 1,4 % liegt und damit zu den wettbewerbsfähigsten Zinssätzen unter den regulierten, börsengehandelten Bitcoin-Produkten weltweit gehört.

Professionelle Anleger profitieren von einer jährlichen Staking-Rendite, die derzeit bei 1,4 % liegt und damit zu den wettbewerbsfähigsten Zinssätzen unter den regulierten, börsengehandelten Bitcoin-Produkten weltweit gehört. Sichere, transparente und regulierte Struktur: Das ETP ist 1:1 mit physischen Bitcoins hinterlegt, die in einer institutionellen Cold-Storage-Verwahrung gesichert sind. So werden Sicherheit, Transparenz sowie die tägliche Veröffentlichung der zugrunde liegenden Bestände gewährleistet.

Das ETP ist 1:1 mit physischen Bitcoins hinterlegt, die in einer institutionellen Cold-Storage-Verwahrung gesichert sind. So werden Sicherheit, Transparenz sowie die tägliche Veröffentlichung der zugrunde liegenden Bestände gewährleistet. Erweiterung der Horizonte für Investitionen in digitale Vermögenswerte: Die Notierung markiert einen wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung der Märkte für digitale Vermögenswerte – und unterstützt zugleich die Mission von DeFi Technologies, eine Brücke zwischen dezentraler Finanzwelt und traditionellen Kapitalmärkten zu schlagen

TORONTO, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Fintech-Unternehmen, das die Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schlägt, gibt bekannt, dass Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs“), das weltweit erste physisch besicherte Bitcoin-Staking-ETP – 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) – am Main Market der London Stock Exchange (LSE) gelistet hat.

Dieses innovative ETP (ISIN: GB00BRBV3124) eröffnet Anlegern einen regulierten, sicheren und unkomplizierten Zugang zu Bitcoin – ergänzt um den Vorteil einer jährlichen Staking-Rendite von 1,4 %, die sich zum Ende jedes Handelstages im Nettoinventarwert widerspiegelt. Das Produkt ist vollständig mit physischen Bitcoins hinterlegt, die in einem institutionellen Cold Storage bei Copper verwahrt werden. Das verschafft Anlegern größtmögliche Sicherheit und zugleich eine direkte Teilhabe an der Entwicklung der weltweit führenden Kryptowährung.

Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies, kommentierte dies wie folgt: „Wir sind stolz darauf, das weltweit erste Bitcoin-Staking-ETP an der London Stock Exchange einzuführen. Diese wegweisende Notierung unterstreicht das konsequente Engagement von Valour, Innovationen im Bereich digitaler Anlageprodukte voranzutreiben und institutionelle Lösungen für den britischen Markt zugänglich zu machen. Mit diesem Produkt eröffnet Valour Anlegern die Möglichkeit, über ein reguliertes, börsennotiertes Instrument eine jährliche Rendite von 1,4 % auf professionell verwahrte Bitcoins zu erzielen. Die Notierung des ersten Bitcoin-Staking-Produkts an der LSE markiert einen wichtigen Meilenstein, der traditionelle Kapitalmärkte mit den dynamischen Chancen der dezentralen Finanzwelt verbindet.“

Dr. Manfred Knof, Chairman von Valour, ergänzte: „Die Einführung des 1Valour Bitcoin Physical Staking ETP an der London Stock Exchange ist ein bedeutender Schritt für professionelle Anleger und Institutionen, die einen sicheren und effizienten Zugang zum Ökosystem digitaler Vermögenswerte suchen. Mit einem unkomplizierten Zugang zu physisch besicherten Bitcoin-Investments mit attraktiver Rendite setzen wir einen neuen Standard für professionelle Marktteilnehmer, die eine vertrauenswürdige Brücke in die Zukunft der Finanzwelt suchen.“

Philippe Lucet, General Counsel von Valour, erklärte: „Diese bahnbrechende Notierung an der London Stock Exchange ist nicht nur ein großer Erfolg für Valour, sondern eröffnet auch neue Perspektiven für Investitionen in digitale Vermögenswerte. Als erstes Unternehmen, das ein reguliertes Bitcoin-Physical-Staking-ETP an einem so renommierten Markt einführt, bekräftigen wir unsere Führungsrolle und unterstreichen unser Engagement für innovative Lösungen, die Investoren stärken und die Finanzlandschaft von morgen mitgestalten.“

Elaine Buehler, Head of Product bei Valour, fasste zusammen: „Die Einführung unseres Bitcoin-Physical-Staking-ETP an der London Stock Exchange zeigt unsere Stärke, regulatorische Exzellenz mit Produktinnovation zu vereinen. Unser Fahrplan für die Zukunft ist klar: Wir werden unsere Produktpalette ebenso wie unsere Präsenz in etablierten und aufstrebenden Märkten konsequent ausbauen.“

Wichtige Produktmerkmale

Renditebringendes Bitcoin-Engagement: 1,4 % pro Jahr , die zum Nettoinventarwert hinzugerechnet werden. Damit ist das ETP eine attraktive Wahl für Anleger, die sowohl ein Bitcoin-Engagement als auch passive Erträge innerhalb eines vollständig regulierten Rahmens suchen.

, die zum Nettoinventarwert hinzugerechnet werden. Damit ist das ETP eine attraktive Wahl für Anleger, die sowohl ein Bitcoin-Engagement als auch passive Erträge innerhalb eines vollständig regulierten Rahmens suchen. Physische Absicherung und Sicherheit: Jede ETP-Aktie ist 1:1 mit physischen Bitcoins gedeckt. Die Bestände werden mittels ausgeklügelter Multi-Party-Computing-Technologie (MPC) im Cold Storage gesichert, um die zugrunde liegenden Vermögenswerte optimal zu schützen.

Jede ETP-Aktie ist 1:1 mit physischen Bitcoins gedeckt. Die Bestände werden mittels ausgeklügelter Multi-Party-Computing-Technologie (MPC) im Cold Storage gesichert, um die zugrunde liegenden Vermögenswerte optimal zu schützen. Transparente und einfache Anlage: Nettoinventarwert, Bitcoin-Ansprüche und indikativer Preis des ETP werden täglich veröffentlicht. Anleger profitieren so von vollständiger Transparenz und einer täglichen Nachverfolgung ohne versteckte Hebelwirkung.

Nettoinventarwert, Bitcoin-Ansprüche und indikativer Preis des ETP werden täglich veröffentlicht. Anleger profitieren so von vollständiger Transparenz und einer täglichen Nachverfolgung ohne versteckte Hebelwirkung. Breite Zugänglichkeit: Das ETP ist in GBP sowie EUR (über Xetra) notiert und steht professionellen Anlegern und Institutionen über das Premier-Marktsegment der London Stock Exchange zur Verfügung.

Das weltweit vielfältigste Angebot an ETPs für digitale Vermögenswerte

Valour bietet über 85 ETPs an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen an, darunter die London Stock Exchange (UK), Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), SIX Swiss Exchange (Schweiz) und Euronext (Paris und Amsterdam). Damit festigt das Unternehmen seine Führungsposition im Bereich regulierter Anlagelösungen für digitale Vermögenswerte.

Über DeFi Technologies



DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über 65 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet; Stillman Digital, ein Prime Brokerage für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Ausführung und Verwahrung auf institutioneller Ebene; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte durchführt; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt; und DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) geben börsengehandelte Produkte („ETPs“) heraus, die es Privatanlegern und institutionellen Anlegern ermöglichen, über ihre traditionellen Anlage- oder Bankkonten auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Über Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, ausführlicher Forschungsberichte für die Bitcoin- sowie Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Erkenntnisse liefert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen unbegrenzte Liquiditätslösungen bietet und sich dabei auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Über Neuronomics AG

Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsfirma, die auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert ist. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, Computer-Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwissenschaft liefert Neuronomics hochmoderne Lösungen, die zu einer überlegenen risikobereinigten Performance auf den Finanzmärkten führen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.neuronomics.com/

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Entwicklung zusätzlicher ETPs, die bis Ende 2025 erwartete Anzahl von ETPs, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von geschäftlichen Möglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die damit verbundenen Vorzüge und potenziellen Renditen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Olivier Roussy Newton

Chief Executive Officer

ir@defi.tech

(323) 537-7681