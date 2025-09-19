Spider Labs se reposiciona como Marketing Security Platform con enfoque en IA

TOKIO, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spider Labs Inc., proveedor de Spider AF, la herramienta nº1 en prevención de fraude publicitario en Japón※, anunció hoy un rebranding integral para convertirse en una Marketing Security Platform. Este cambio refleja la misión de la compañía de proteger las actividades de marketing frente a fraudes cada vez más sofisticados y riesgos digitales.

Junto con el rebranding, Spider Labs actualizó su mensaje corporativo de “Construir un futuro más seguro y feliz con automatización” a “Construir un futuro más seguro y feliz con IA”. Con esta transición, la empresa reafirma su compromiso con un crecimiento más confiable para compañías y sociedad.

«Con el auge de la IA surgen nuevas formas de fraude, y los riesgos de marketing se vuelven más complejos cada día», afirmó Satoko Otsuki, CEO de Spider Labs. «Spider Labs evoluciona de medidas reactivas a una protección proactiva que anticipe amenazas. Nuestro nuevo mensaje refleja la visión de un entorno donde las empresas afronten el futuro con tranquilidad». Según estudio de junio 2025 de la Japan Marketing Research Organization.

El aumento de riesgos en marketing

El fraude publicitario representa solo una parte de los desafíos actuales: falsos leads, reventa fraudulenta, manipulación de sitios web, fuga de datos y daños de reputación se han vuelto cada vez más frecuentes. El White Paper 2025 de Spider AF estima que los anunciantes perdieron 37,7 mil millones de dólares en 2024, con finanzas y telecomunicaciones entre los sectores más afectados. Estas cifras refuerzan la urgencia de soluciones basadas en IA.

Con su nueva visión, Spider Labs también relanzó su sitio web corporativo (https://spider-labs.com). El portal ofrece información organizada por categorías de riesgo, acceso a informes y casos de éxito, además de nuevas funciones que apoyan la expansión hacia Europa y Norteamérica.

El portafolio de Spider Labs cubre múltiples áreas: PPC Protection combate clics inválidos y preserva presupuestos; Fake Lead Protection bloquea leads falsos en tiempo real; SiteScan detecta manipulaciones y amenazas en sitios web; y Anti-Scalping protege el comercio electrónico de bots. Estas soluciones ya respaldan a sectores como finanzas, telecomunicaciones, educación, e-commerce e inmobiliario.

La compañía enfoca su crecimiento en cuatro ejes: educación sobre fraude, desarrollo de producto con IA avanzada, expansión internacional con socios locales y colaboración sectorial para fortalecer la transparencia en publicidad digital.

Con estas iniciativas, Spider Labs busca que la Marketing Security se convierta en un estándar tan natural como las auditorías financieras o el cumplimiento normativo.

