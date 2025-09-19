维泰瑞隆入选 2025 年 Endpoints 11 最具潜力生物科技初创企业榜单

沃尔瑟姆，马萨诸塞州, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 维泰瑞隆是一家处于临床阶段的全球化生物科技公司，致力于探索和开发用于治疗衰老相关疾病的变革性疗法。公司今日宣布，Endpoints News 已将维泰瑞隆列入 2025 年“Endpoints 11 – 最具潜力生物科技初创企业”榜单。 该年度评选旨在表彰展现出专业精神、战略聚焦能力，以及在当今商业环境中具有高成长潜力的生物科技初创企业。维泰瑞隆受邀参加了于 2025 年 9 月 18 日在波士顿举行的颁奖典礼并接受了该奖项。

“我们非常荣幸获得 Endpoint News 的这项殊荣，这充分体现了我们在科学创新上的卓越成就，”维泰瑞隆总裁兼首席执行官 Dr. Shefali Agarwal 表示，“依托深厚的研究能力，我们已建立起了一条强大的、针对多种疾病的临床研发管线。为加速推进临床项目，我们近期进一步拓展了全球布局，尤其是在美国新设立的行政总部。在董事会、主要投资方及约160名全球员工的鼎力支持下，我们坚信公司已做好充分准备，将持续发展壮大，为患者提供创新疗法，应对衰老相关的退行性疾病、需要支持性治疗的疾病，以及某些特定的免疫与炎症性疾病。”

维泰瑞隆的研发管线瞄准衰老与退行性疾病的关键致病机理：失调的细胞死亡、失控的炎症反应、以及失衡的能量稳态。公司管线包含多个具有全球首创或全球最佳潜力的临床项目，包括特有的SARM1 抑制剂、NAMPT 激活剂和 RIPK1 抑制剂，以及若干未公开靶点的临床前项目。此外，根据与诺华签署的战略协议，维泰瑞隆授予诺华收购其跨脑递送平台的独家选择权，同时保留特定开发权。

为推进其临床项目及全球增长战略，维泰瑞隆近期在马萨诸塞州沃尔瑟姆设立了行政总部，并在瑞士巴塞尔建立了欧洲运营中心。除在中国北京和上海设有综合性研究中心外，公司在澳大利亚悉尼也设有临床运营分支。自 2017 年成立以来，维泰瑞隆已累计融资逾 3 亿美元，其中包括 2022 年完成的 2 亿美元 B 轮融资。

关于 Endpoints

Endpoints News 是生物制药行业备受信赖的新闻权威。作为 Financial Times 旗下 FT Specialist 的一员，Endpoints 发布每日新闻通讯，通过其网站提供顶级行业报道，主办行业领先活动，并打造各类产品以连接和服务全球高质量商业读者。如需了解更多信息，请访问 www.endpts.com。

关于维泰瑞隆

维泰瑞隆是一家临床阶段的生物科技公司，致力于发现并在全球范围内开发能够治疗衰老相关退行性疾病的突破性疗法。自 2017 年创立以来，维泰瑞隆已构建起一个多元化项目研发管线，聚焦衰老相关疾病的关键致病机理，包括失调的细胞死亡、失控的炎症反应、以及失衡的能量稳态。维泰瑞隆目前正在开展 SIR2501、SIR4156 和 SIR9900 等分子的临床研究，同时持续推进临床前研究工作。如需了解更多信息，请访问 sironax.com。

