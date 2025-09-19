維泰瑞隆入選 2025 年 Endpoints 11 最具潛力生物科技初創企業榜單

馬薩諸塞州沃爾瑟姆市, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 維泰瑞隆是一家處於臨床階段的全球化生物科技公司，致力於探索和開發用於治療衰老相關疾病的變革性療法。該公司今日宣佈，Endpoints News 已將維泰瑞隆列入 2025 年「Endpoints 11 – 最具潛力生物科技初創企業」名單。此年度評選旨在表彰展現出專業精神、戰略聚焦能力，以及在當今商業環境中具有高增長潛力的生物科技初創企業。維泰瑞隆獲邀參加於 2025 年 9 月 18 日在波士頓舉行的頒獎典禮並接受了這個獎項。

「我們非常榮幸獲得 Endpoint News 的這項殊榮，這充分體現了我們在科學創新上的卓越成就。」維泰瑞隆總裁兼首席執行官 Dr. Shefali Agarwal 表示：「憑著深厚的研究能力，我們已建立起了一條強大、針對多種疾病的臨床研發管線。為加速推進臨床項目，我們近期進一步拓展全球佈局，尤其是在美國新設立行政總部。在董事會、主要投資者及全球約160名員工的鼎力支持下，我們堅信公司已作好充分準備，將持續發展壯大，為患者提供創新療法，應對衰老相關的退化疾病、需要支援性治療的疾病，以及某些特定的免疫與炎症疾病。」

維泰瑞隆的研發管線針對衰老與退化疾病的關鍵致病機制：失調的細胞死亡、失控的炎症反應、以及失衡的能量穩態。公司管線包含多個具有全球首創或全球最佳潛力的臨床項目，包括特有的SARM1 抑制劑、NAMPT 激活劑和 RIPK1 抑制劑，以及若干未公開靶點的臨床前項目。此外，根據與諾華簽署的戰略協議，維泰瑞隆授予諾華收購其跨腦遞送平台的獨家選擇權，同時保留特定開發權。

為推進其臨床項目及全球增長戰略，維泰瑞隆近期在馬薩諸塞州沃爾瑟姆市設立了行政總部，並在瑞士巴塞爾建立了歐洲營運中心。除了在中國北京和上海設有綜合性研究中心外，公司在澳洲悉尼亦設有臨床運營分支。自 2017 年成立以來，維泰瑞隆已累計融資逾 3 億美元，其中包括 2022 年完成的 2 億美元 B 輪融資。

關於 Endpoints

Endpoints News 是生物製藥行業備受信賴的新聞權威。作為 Financial Times 旗下 FT Specialist 的一員，Endpoints 發佈每日新聞通訊，通過其網站提供頂級行業報道，主辦行業領先活動，並打造各類產品以連接和服務全球高質素商業讀者。如需了解更多資訊，請瀏覽 www.endpts.com。

關於維泰瑞隆

維泰瑞隆是一家臨床階段的生物科技公司，致力於發現並在全球開發能夠治療衰老相關退化疾病的突破性療法。自 2017 年創立以來，維泰瑞隆已構建一個多元化項目研發管線，聚焦衰老相關疾病的關鍵致病機制，包括失調的細胞死亡、失控的炎症反應、以及失衡的能量穩態。維泰瑞隆目前正在開展 SIR2501、SIR4156 和 SIR9900 等分子的臨床研究，同時持續推進臨床前研究工作。如需了解更多資訊，請瀏覽 sironax.com。

