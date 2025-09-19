Bitget marca el inicio de una nueva era de Blockchain4Her con “Lady Forward”

VICTORIA, Seychelles, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Bitget, la Bolsa Universal (UEX) más grande del mundo, anunció la siguiente etapa de su iniciativa emblemática de mujeres en la blockchain, Blockchain4Her, con la presentación de su nueva propuesta: “Lady Forward”.

Esta nueva perspectiva replantea el papel de las mujeres, no como participantes sino como líderes, innovadoras y responsables de la toma de decisiones en la Web3. Aunque el mensaje evoluciona, la misión sigue siendo la misma: ampliar la equidad y las oportunidades en toda la blockchain mediante la educación, el empoderamiento y la participación a nivel mundial.

Desde sus inicios en enero de 2024, Blockchain4Her se basa en cuatro pilares estratégicos: Elevar, Empoderar, Educar y Adoptar. Blockchain4Her ya ha producido resultados de alto impacto, con 11 empresas emergentes dirigidas por mujeres financiadas por medio del concurso Pitch n' Slay y más de 300.000 personas que también participaron con Game Changers Coalition de UNICEF y miles de mujeres que interactuaron en encuentros mundiales. Gracias a “Lady Forward,” estas fundaciones entran en una nueva etapa, centrada en crear canales de liderazgo sostenidos y un impacto más amplio en la comunidad.

“‘Las damas primero’ es una frase concedida desde afuera. ‘Lady Forward’ es una acción que realizamos nosotras mismas”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget e impulsora de Blockchain4Her. “Significa que no esperamos a que un hombre nos sostenga la puerta. Nosotras construimos la puerta, la abrimos y marcamos el camino para atravesarla. Blockchain4Her proporciona las herramientas, pero este eslogan es nuestra declaración de que las mujeres estamos transformando activamente el futuro de la Web3 según nuestros propios términos”.

Los próximos programas de Lady Forward incluyen la ampliación de las colaboraciones con universidades, nuevos programas de pasantías y el lanzamiento de un programa de Mujeres líderes para conectar a las mujeres de todo el ecosistema blockchain, desde desarrolladoras e inversoras hasta emprendedoras y responsables políticas. En TOKEN2049 de Singapur, Bitget tendrá un pabellón independiente para Blockchain4Her, Estación Pop Forward, con actividades inmersivas y la oportunidad de conocer a la directora ejecutiva Gracy Chen y otras influencers clave en el lugar. Las iniciativas de Bitget reflejan la visión más amplia de integrar el liderazgo de las mujeres en todos los niveles de la Web3, en lugar de posicionar la inclusión como algo secundario.

A medida que el programa Blockchain4Her comienza una nueva etapa, Bitget continúa consolidando su papel como catalizador de la inclusión en el sector de blockchain. A partir de las lecciones aprendidas en su primera etapa y al fijarse objetivos más ambiciosos con Lady Forward, la iniciativa posiciona a las mujeres no solo para participar en el mundo descentralizado, sino para liderarlo.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la Bolsa Universal (UEX) más grande del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia, que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una sola plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

