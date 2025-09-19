Bitget inaugure une nouvelle ère de Blockchain4Her avec « Lady Forward »

VICTORIA, Seychelles, 19 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé aujourd’hui le nouveau chapitre de son initiative phare en faveur des femmes dans la blockchain, Blockchain4Her, avec le lancement de sa nouvelle proposition : « Lady Forward ».

Cette nouvelle orientation repositionne les femmes, non plus comme participantes, mais comme leaders, innovatrices et décideuses dans le Web3. Si le message évolue, la mission demeure : accroître l’équité et les opportunités dans la blockchain grâce à l’éducation, l’autonomisation et l’engagement mondial.

Depuis son lancement en janvier 2024, Blockchain4Her repose sur quatre piliers stratégiques : valoriser, autonomiser, éduquer et célébrer. Blockchain4Her a déjà généré des résultats concrets : 11 startups dirigées par des femmes financées grâce au concours de pitch Pitch n’ Slay, plus de 300 000 personnes touchées via la Game Changers Coalition de l’UNICEF, et des milliers de femmes impliquées dans des rencontres à travers le monde. Avec « Lady Forward », ces fondations entrent dans une nouvelle phase, axée sur la création de filières de leadership durables et un impact communautaire plus large.

« “Lady first” est une expression qui nous est imposée de l’extérieur. “Lady Forward” est une action que nous menons nous-mêmes », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget et initiatrice de Blockchain4Her. « Cela signifie que nous n’attendons pas qu’un homme nous tienne la porte : nous la concevons, nous l’ouvrons et nous montrons la voie. Blockchain4Her met les outils entre nos mains, mais ce slogan est notre manifeste : les femmes façonnent désormais l’avenir du Web3 selon leurs propres règles. »

Parmi les programmes à venir sous l’égide de Lady Forward figurent : le renforcement des partenariats universitaires, de nouveaux programmes de stages, ainsi que le lancement d’un Female Leaders Program (programme pour les femmes leaders), destiné à connecter les femmes de tout l’écosystème blockchain – développeuses, investisseuses, entrepreneuses et décideuses politiques. Lors de TOKEN2049 Singapour, Bitget disposera d’un stand dédié à Blockchain4Her, le Pop Forward Station, proposant des activités immersives et l’opportunité de rencontrer la PDG Gracy Chen ainsi que d’autres figures féminines influentes sur place. Ces initiatives illustrent la vision plus large de Bitget : intégrer le leadership féminin à tous les niveaux du Web3, et non comme une réflexion secondaire.

À mesure que Blockchain4Her entre dans un nouveau chapitre, Bitget continue de renforcer son rôle de catalyseur de l’inclusivité dans l’industrie blockchain. En tirant les leçons de sa première phase et en fixant des objectifs plus ambitieux sous Lady Forward, l’initiative vise à positionner les femmes non seulement comme participantes au monde décentralisé, mais comme leaders de celui-ci.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0cfe478-231b-4ad4-85d1-87e1fd044cc1