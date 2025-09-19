Bitget מציינת עידן חדש של Blockchain4Her עם " Lady Forward"

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על הפרק הבא ביוזמת הדגל שלה 'נשים בבלוקצ'יין' Blockchain4Her, עם חשיפת הצעת הערך החדשה שלה: " Lady Forward".

כיוון מרוענן זה מציג נשים לא כמשתתפות אלא כמנהיגות, חדשניות ומקבלות החלטות ב-Web3. בעוד שהמסר מתפתח, המשימה נשארת קבועה: להרחיב את השוויון וההזדמנויות ברחבי הבלוקצ'יין באמצעות חינוך, העצמה ומעורבות גלובלית.

מאז הקמתה בינואר 2024, Blockchain4Her מעוגנת סביב ארבעה עמודי תווך אסטרטגיים: קידום, העצמה, חינוך ואימוץ. Blockchain4Her כבר הניבה תוצאות משמעותיות, עם 11 סטארטאפים בהובלת נשים שמומנו באמצעות התחרות Pitch n' Slay, עם הגעה אל יותר מ-300,000 איש באמצעות Game Changers Coalition של יוניצ"ף , ואלפי נשים שהשתתפו במפגשים גלובליים. עם Lady Forward, קרנות אלו עוברות לשלב חדש, המתמקד ביצירת צינורות מנהיגות מתמשכים והשפעה קהילתית רחבה יותר.

"'גברת תחילה' הוא ביטוי שניתן מבחוץ. 'Lady Forward' היא פעולה שאנחנו נוקטים בעצמנו", הצהירה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget ויוזמת Blockchain4Her. "זה אומר שאנחנו לא מחכים שגבר יחזיק את הדלת. אנחנו בונים את הדלת, פותחים אותה ומובילים את הדרך דרכה. Blockchain4Her מספקת את הכלים, אבל הסיסמה הזו היא ההצהרה שלנו שנשים מעצבות באופן פעיל את עתיד ה-Web3 בתנאים שלנו".

תוכניות עתידיות במסגרת Lady Forward כוללות שותפויות מורחבות עם אוניברסיטאות, תוכניות התמחות חדשות והשקת תוכנית מנהיגות נשית שתחבר נשים ברחבי האקוסיסטם של בלוקצ'יין, החל ממפתחות ומשקיעות ועד ליזמיות וקובעות מדיניות. ב-TOKEN2049 בסינגפור, Bitget תציג דוכן עצמאי עבור Blockchain4Her, תחת הכותרת Pop Forward Station, עם פעילויות סוחפות והזדמנות לפגוש את המנכ"לית גרייסי צ'ן ונשים מובילות דעה נוספות באתר.

היוזמות של Bitget משקפות את החזון הרחב יותר של הטמעת מנהיגות נשית בכל שכבה של Web3, במקום למקם את ההכללה כמחשבה שלאחר מכן.

כאשר Blockchain4Her נכנסת לפרק חדש, Bitget ממשיכה לחזק את תפקידה כזרז להכללה בתעשיית הבלוקצ'יין. על ידי הפקת הלקחים מהפרק הראשון שלה והצבת יעדים נועזים יותר תחת Lady Forward, היוזמה ממצבת נשים לא רק להשתתף בעולם המבוזר, אלא גם להוביל אותו.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 . בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

