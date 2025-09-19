ビットゲット (Bitget)、「レディ・フォワード (Lady Forward)」によりブロックチェーン・フォー・ハー (Blockchain4Her) の新時代を切り開く

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは本日、旗艦的な女性ブロックチェーン推進イニシアチブであるブロックチェーン・フォー・ハーの次章として、新たな提案である「レディ・フォワード」を発表した。

今回の刷新された方向性は、女性をWeb3における単なる参加者ではなく、リーダー、イノベーター、意思決定者として位置づけ直すものである。 メッセージは進化しても、使命は変わらない。教育、エンパワーメント、グローバルな関与を通じて、ブロックチェーン全体に公平性と機会を広げることである。

2024年1月の発足以来、ブロックチェーン・フォー・ハーは、エレベーティング (Elevating)、エンパワリング (Empowering)、エデュケーティング (Educating)、エンブレイシング (Embracing) という4つの戦略的柱を中心に据えてきた。 ブロックチェーン・フォー・ハーは既に大きな成果を上げており、ピッチ・アンド・スレイ (Pitch n’ Slay) ピッチコンペティションを通じて11の女性主導スタートアップに資金を提供し、ユニセフ (UNICEF) のゲーム・チェンジャーズ連合 (Game Changers Coalition) を通じて30万人以上にリーチし、さらに数千人の女性が世界各地のミートアップに参加している。 「レディ・フォワード」により、これらの基盤は持続的なリーダーシップのパイプライン構築と、より広範なコミュニティへの影響創出に重点を置く新たな段階へと進む。

「『レディ・ファースト (Lady First)』は外から与えられた言葉です。 『レディ・フォワード』は私たち自身が行動することを意味します」とビットゲットのCEOであり、ブロックチェーン・フォー・ハーの発起人であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「それは、男性がドアを開けてくれるのを待つのではない、ということです。 私たち自身がドアを作り、開き、そしてその先へと道を切り開いていくのです。 ブロックチェーン・フォー・ハーはそのためのツールを提供しますが、このスローガンは、女性が自らの意志でWeb3の未来を積極的に形作っているという私たちの宣言なのです」。

レディ・フォワードのもとで今後予定されているプログラムには、大学との提携拡大、新たなインターンシッププログラム、そして開発者や投資家から起業家や政策立案者まで、ブロックチェーンエコシステム全体の女性をつなぐフィーメイル・リーダーズ・プログラム (Female Leaders Program) の立ち上げが含まれている。 トークン2049シンガポール (TOKEN2049 Singapore) において、ビットゲットはブロックチェーン・フォー・ハーのために独立したブースを設置し、ポップ・フォワード・ステーション (Pop Forward Station) を展開し、来場者は没入型アクティビティを体験し、CEOのグレイシー・チェンやその他の女性KOLたちと直接交流する機会を得られる。 ビットゲットの取り組みは、インクルージョンを後付けの要素とするのではなく、Web3のあらゆる層に女性のリーダーシップを組み込むというより広範なビジョンを反映している。

ブロックチェーン・フォー・ハーが新たな章に入る中、ビットゲットは引き続きブロックチェーン業界におけるインクルージョン推進の触媒としての役割を強化している。 最初の章で得た教訓を活かし、レディ・フォワードのもとでより大胆な目標を掲げることで、このイニシアチブは女性を単なる分散型社会の参加者にとどめず、その先頭に立つ存在へと位置づけている。

