Bitget, “Lady Forward” 비전을 제시하며 Blockchain4Her의 새로운 시대 열다





빅토리아, 세이셸, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)를 지향하는 Bitget이 오늘 자사의 대표적 여성 블록체인 이니셔티브인 Blockchain4Her의 새로운 방향성을 발표하며, 신규 비전인 “Lady Forward”를 공개했다.

이번 리프레시 전략은 여성을 단순한 참여자가 아니라, Web3의 리더·혁신가·의사결정자로 자리매김하도록 재정의한다. 메시지는 진화했지만, 미션은 변함없다. 바로 교육, 역량 강화, 글로벌 참여를 통해 블록체인 분야의 형평성과 기회를 확대하는 것이다.

2024년 1월 출범 이후 Blockchain4Her는 Elevating(성장 기회 확대), Empowering(역량 강화), Educating(교육 지원), Embracing(포용성 제고)라는 네 가지 전략적 축을 중심으로 운영돼 왔다. 그 결과 Pitch n’ Slay 피칭 대회를 통해 여성 창업사 11곳에 투자, 유니세프의 Game Changers Coalition을 통해 30만 명 이상에게 도달, 수천 명의 여성이 글로벌 밋업에 참여하는 성과를 만들어냈다. 이번에 발표된 “Lady Forward”는 이러한 기반 위에서 한 단계 더 나아가, 지속 가능한 여성 리더십 파이프라인 구축과 더 넓은 커뮤니티 임팩트 창출에 초점을 맞추게 된다.”

Bitget CEO이자 Blockchain4Her 캠페인을 이끌고 있는 Gracy Chen은 “‘Lady first’는 외부에서 부여된 표현이지만, ‘Lady Forward’는 우리가 스스로 만들어가는 행동에 해당한다.”라고 강조했다. 그녀는 “이 말은 남성이 문을 열어주기를 기다리는 것이 아니라, 우리가 스스로 문을 만들고 열며 그 길을 이끌어간다는 의미이다. Blockchain4Her는 도구를 제공하지만, 이번 슬로건은 여성이 우리 스스로의 기준에 따라 Web3의 미래를 능동적으로 만들어가고 있음을 선언하는 것이다.”라고 밝혔다.

Lady Forward 아래 진행될 향후 프로그램에는 대학 파트너십 확대, 새로운 인턴십 프로그램, 개발자·투자자·기업가·정책입안자 등 블록체인 생태계 전반의 여성을 연결하는 여성 리더 프로그램(Female Leaders Program) 출범 등이 포함된다. 또한 TOKEN2049 싱가포르 행사에서 Bitget은 Blockchain4Her 전용 부스(Pop Forward Station)를 운영하며, 몰입형 체험 활동과 함께 CEO인 Gracy Chen을 비롯한 여성 KOL(Key Opinion Leaders)들을 직접 현장에서 만날 수 있는 기회를 제공할 예정이다. Bitget의 이러한 이니셔티브는 포용성을 사후적(add-on) 요소로 여기는 것이 아니라, Web3의 모든 층위에 여성 리더십을 내재화한다는 더 큰 비전을 반영한다.

Blockchain4Her가 새로운 장을 열면서, Bitget은 블록체인 산업에서 포용성을 촉진하는 촉매 역할을 더욱 강화하고 있다. 초기 단계에서의 경험을 바탕으로, Lady Forward라는 더 대담한 목표를 세우며, 이 이니셔티브는 여성을 단순히 탈중앙화 세계의 ‘참여자’가 아닌 ‘리더’로 자리매김시키고 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

