Bitget 提出 “Lady Forward” 新主张，开启 Blockchain4Her 新纪元

塞舌尔维多利亚, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布，其致力于加强女性在区块链中的影响力的王牌计划 Blockchain4Her 进入新篇章，并以 “Lady Forward” 这一新主张开启全新征程。

这一焕新的方向将女性重新定位为 Web3 领域的领导者、创新者和决策者，而不仅仅是参与者。 虽然传播方式推陈出新，但使命始终如一：通过教育、赋权和全球参与，拓展区块链领域的公平性与机遇。

自 2024 年 1 月启动以来， Blockchain4Her 便围绕四大战略支柱展开：提升、赋权、教育和拥抱。 Blockchain4Her 已经取得了显著成果：通过 Pitch n’ Slay 创业竞赛，成功助力 11 家女性创业公司获得融资；携手联合国儿童基金会的 Game Changers Coalition 项目，触达逾 30 万人；更有数千名女性得以参与全球性社群活动。 伴随 “Lady Forward” 这一新主张，这些支柱基础将迈入新的发展阶段，着力构建可持续的领导力培养体系，并扩大社区影响力。

“‘女士优先’是一种外界赋予的礼遇， ‘Lady Forward’ 则是我们自己采取的行动，” Bitget 首席执行官兼 Blockchain4Her 发起人 Gracy Chen 表示。 “这代表着女性不再被动等待， 而是亲手建造这扇门，将其开启，并引领前行。 Blockchain4Her 提供的是工具，而这一口号则宣示了女性将以自己的力量，积极塑造 Web3 的未来。”

在 “Lady Forward” 框架下，后续项目将包括拓展高校合作、推出新的实习计划，以及启动“女性领导者计划” (Female Leaders Program)，以此连接区块链生态中的女性，包括开发者、投资者、创业者和政策制定者等。 在 TOKEN2049 新加坡大会上， Bitget 将设立 Blockchain4Her 的独立展位 Pop Forward Station，提供沉浸式活动，并有机会与首席执行官 Gracy Chen 及其他女性意见领袖现场交流。 Bitget 的各项举措，都体现了其将女性领导力深植于 Web3 各个层面的长远愿景，而非仅仅将包容性作为补充。

随着 Blockchain4Her 进入新篇章， Bitget 将继续巩固其在区块链行业推动包容性发展的角色。 通过汲取首阶段经验，并在 “Lady Forward” 框架下设定更宏伟的目标，该举措正推动女性不仅参与去中心化世界，更要成为引领者。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询，请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅使用条款。

本公告随附的照片请参见：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0cfe478-231b-4ad4-85d1-87e1fd044cc1