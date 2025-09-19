Bitget 以「Lady Forward」迎來 Blockchain4Her 新紀元

維多利亞，塞舌爾, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大全景交易所 (UEX) Bitget 今天揭曉旗艦級區塊鏈女性計劃 Blockchain4Her 的新篇章，推出全新主張：「女性優先」（Lady Forward）。

是次方向革新將女性重新確立為 Web3 領域的領導者、創新者及決策者，而非只是參與其中。 儘管主張與時並進，但使命堅定不變：透過教育、賦能和全球參與，為區塊鏈領域拓展公平環境及多元機會。

Blockchain4Her 自 2024 年 1 月創立以來，就以四大策略支柱為核心：提升、賦權、教育及擁抱。 Blockchain4Her 成果豐碩：Pitch n’ Slay 提案競賽資助 11 間女性領軍的新創公司，透過聯合國兒童基金會 (UNICEF) 的 Game Changers Coalition 觸及超過 30 萬人，並讓全球數千名女士參與全球聚會。 「女性優先」將以此為基礎邁向新階段，重點打造可持續的領導人才培育階梯，並擴大社群影響力。

Bitget 營運總監兼 Blockchain4Her 發起人 Gracy Chen 指出：「『女性優先』是外在的禮讓語句， 而我們的『女性優先』，則是由我們自主地主動出擊。 換言之，我們不用等待男性代為開創道路。 我們親手築門、開門並率先邁門而出。 Blockchain4Her 提供工具，但此口號正是我們的宣言：女性正積極主動地按自身方式塑造 Web3 的未來。」

「女性優先」的後續計劃將拓展大學合作夥伴計劃、新增實習項目，並啟動女性領袖計劃，匯聚區塊鏈生態系統中的女性，包括開發者、投資者、企業家及政策制定者。 在新加坡 TOKEN2049 盛會中，Bitget 將為 Blockchain4Her 設置獨立展位 Pop Forward Station，提供沉浸式體驗活動，與會者亦有機會現場與行政總監 Gracy Chen 及其他女性 KOL 見面。 Bitget 的計劃體現更宏大的目標：讓女性領導力融入 Web3 的每個層級，而非僅將多元包容視為事後補充之舉。

隨著 Blockchain4Her 開創新篇章，Bitget 持續在區塊鏈業界加強推動多元包容。 此倡議從首階段汲取經驗，並在「女性優先」框架下訂立更進取的目標，從而讓女性參與去中心化世界之餘，更擔當引領角色。

關於 Bitget

Bitget成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX）。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0cfe478-231b-4ad4-85d1-87e1fd044cc1