Acarpia Farmaceutici et EarlyHealth Group élargissent leur partenariat afin d’améliorer l’accès à CARICOM et au Mexique

MILAN, 19 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acarpia Farmaceutici S.r.l., un fabricant pharmaceutique italien, et EarlyHealth Group, un prestataire mondial de services pharmaceutiques, ont annoncé l’élargissement de leur partenariat stratégique afin d’améliorer l’accès aux médicaments essentiels dans les États membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et au Mexique.

S’appuyant sur plus de dix ans de collaboration au Moyen-Orient et en Turquie, les deux sociétés comptent désormais introduire des traitements majeurs dans le domaine des maladies rhumatologiques et des soins cardiovasculaires afin de soutenir les systèmes de santé publics et les prestataires du secteur privé dans les Caraïbes et au Mexique.

Francesco Lapeyre, directeur des opérations chez Acarpia, a déclaré : « Nous sommes fiers de développer notre partenariat avec EarlyHealth Group dans les régions de la CARICOM et au Mexique. La collaboration visant à accélérer l’enregistrement et l’approvisionnement de médicaments faisant souvent l’objet de pénuries nous permettra de combler les lacunes persistantes en matière d’accès et d’avoir un impact mesurable sur la santé pour les patients et les prestataires. »

Cette expansion sera menée par les entités locales d’EarlyHealth, qui travailleront en étroite collaboration avec les organismes gouvernementaux et les prestataires de soins de santé afin de rationaliser les enregistrements, d’assurer la conformité réglementaire et de mettre en œuvre des stratégies de remboursement durables.

À propos d’EarlyHealth Group

EarlyHealth Group est une société internationale de services pharmaceutiques qui soutient les essais cliniques, les programmes d’accès précoce et la mise sur le marché dans 60 pays, avec des opérations complètes en Amérique latine et dans la région CARICOM ( www.early-health.com )

À propos d’Acarpia