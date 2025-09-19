Compagnie du Cambodge : Résultats du 1er semestre 2025

COMPAGNIE DU CAMBODGE







COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Le 19 septembre 2025

Résultats du 1 er semestre 2025

Le Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge, réuni le 19 septembre 2025, a examiné les comptes du premier semestre 2025 arrêtés par le Directoire.

Le chiffre d’affaires consolidé de Compagnie de Cambodge au 1er semestre 2025 s’établit à 66,2 millions d’euros contre 0,1 million d’euros au 1er semestre 2024. Cette progression s’explique principalement par la prise de contrôle par Compagnie du Cambodge de Financière Moncey et de Société Industrielle et Financière de l’Artois au 1er novembre 2024, conséquence des fusions de Compagnie des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard dans Compagnie du Cambodge, et de Compagnie des Tramways de Rouen dans Financière Moncey.

Le résultat opérationnel ressort à -9,5 millions d’euros contre -0,6 million d’euros au 1er semestre 2024. Il intègre la perte du Groupe IER (désormais consolidé en intégration globale), impacté par la baisse de l’activité d’Automatic Systems et par un mix-géographique moins favorable.

Le résultat financier s’établit à 41,5 millions d’euros, en hausse de 45 % par rapport au 1er semestre 2024. Il est principalement constitué de dividendes reçus et de revenus d’intérêts.

Le résultat net s’établit à 26,2 millions d’euros contre 22,4 millions d’euros au 1er semestre 2024. Le résultat net part du Groupe ressort à 20,7 millions d’euros contre 21,2 millions d’euros au 1er semestre 2024.

Chiffres consolidés de Compagnie du Cambodge





(en millions d'euros) 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires 66,2 0,1 Résultat opérationnel (9,5) (0,6) Résultat financier 41,5 28,6 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles - (0,7) Impôts (5,8) (4,9) Résultat net 26,2 22,4 Résultat net part du Groupe 20,7 21,2

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés résumés semestriels 2025 ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.

