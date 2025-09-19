TOUAX : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 19 septembre 2025 – 17 h 45

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025

Touax annonce avoir déposé son Rapport Financier Semestriel 2025 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 19 septembre 2025.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur https://www.touax.com/fr/documents .

Ce rapport comprend :

Le Rapport semestriel d’activité sur les comptes intermédiaires du 30 juin 2025 ;

Les Comptes consolidés semestriels résumés ;

Le Rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels résumés.





Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

