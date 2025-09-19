Société Industrielle et Financière de l'Artois : Résultats du 1er semestre 2025

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L’ARTOIS











COMMUNIQUÉ DE PRESSE









Le 19 septembre 2025

Résultats du 1 er semestre 2025

Le Conseil d’administration de Société Industrielle et Financière de l’Artois, réuni le 19 septembre 2025, a arrêté les comptes du premier semestre 2025.

Le chiffre d’affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l’Artois au 1er semestre 2025, principalement réalisé par le Groupe IER, s’établit à 66,2 millions d’euros, en baisse de 15 %. Il comprend essentiellement le chiffre d’affaires du Groupe IER, en retrait compte tenu du reclassement de l’activité Indestat chez Polycea et du ralentissement de l’activité Transports Publics chez Automatic Systems. Les ventes d’équipements de sécurisation des accès piétons et véhicules sont stables par rapport à 2024, la baisse d’activité observée sur le marché nord-américain est compensée par des ventes dynamiques sur le Benelux, le Royaume Uni et l’International.

Le résultat opérationnel ressort à -8,3 millions d’euros contre -5,8 millions d’euros pour le 1er semestre 2024. Le repli est lié à la baisse d’activité d’Automatic Systems (IER) et à un mix-géographique moins favorable.

Le résultat financier s’établit à 13,4 millions d’euros, en recul par rapport au 1er semestre 2024, en raison de la baisse des taux d’intérêts.

Le résultat net s’établit à 2,6 millions d’euros contre 6,9 millions d’euros au 1er semestre 2024 et le résultat net part du Groupe s’établit à 6,9 millions d’euros contre 10,8 millions d’euros au 1er semestre 2024.





Chiffres consolidés de Société Industrielle et Financière de l’Artois





(en millions d'euros) 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires 66,2 77,4 Résultat opérationnel (8,3) (5,8) Résultat financier 13,4 17,6 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles - - Impôts (2,5) (4,9) Résultat net 2,6 6,9 Résultat net part du Groupe 6,9 10,8

Les procédures d'examen limité sur les comptes résumés semestriels 2025 ont été effectuées. Le rapport d'examen limité est en cours d’émission

