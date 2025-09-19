Financière Moncey : Résultats du 1er semestre 2025

FINANCIÈRE MONCEY











COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 19 septembre 2025

Le 19 septembre 2025





Résultats du 1 er semestre 2025

Le Conseil d’administration de Financière Moncey, réuni le 19 septembre 2025, a arrêté les comptes du premier semestre 2025.

Financière Moncey est une société holding qui gère un portefeuille de participations. Elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au cours du premier semestre 2025, tout comme au premier semestre 2024.

Le résultat net part du Groupe ressort à 4,5 millions d’euros contre 5,5 millions d’euros au 1er semestre 2024. Il intègre essentiellement la quote-part de résultat net de la Société Industrielle et Financière de l’Artois, mise en équivalence, en recul au 1er semestre 2025 en raison de la diminution des revenus d’intérêts et de la baisse d’activité d’Automatic Systems (IER).





Chiffres consolidés de Financière Moncey





(en millions d'euros) 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires - - Résultat opérationnel (0,3) (0,3) Résultat financier 2,3 1,7 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 2,9 4,5 Impôts (0,4) (0,4) Résultat net 4,5 5,6 Résultat net part du Groupe 4,5 5,5

Les procédures d'examen limité sur les comptes résumés semestriels 2025 ont été effectuées. Le rapport d'examen limité est en cours d’émission.

Pièce jointe