Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 19.9.2025 klo 20:00





Digitalist Group Oyj järjestelee rahoitustaan

Digitalist Group Oyj (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) on sopinut Turret Oy Ab:n (”Turret”) kanssa 1.000.000 euron suuruisesta lainasta (”Laina”) Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2025 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.12.2026.

Turret on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät ole osallistuneet Lainaan liittyvään päätöksentekoon.

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

puh. +46 76 315 8422 magnus.leijonborg@digitalistgroup.com





Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen,

puh. +358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com







