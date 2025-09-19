킹파이살 전문병원 겸 연구센터 (KFSHRC), C3 다보스 어브 헬스케어™ 일본 정상회의 참가 예정

도쿄, Sept. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 사우디아라비아의 킹파이살 전문병원 겸 연구센터 (KFSHRC)가 오는 2025년 9월 24일 열리는 C3 다보스 어브 헬스케어™ 일본 정상회의 (C3 Davos of Healthcare™ Japan Summit) 에 참여한다고 밝혔다. 이번 회의는 **“삼국 협력: 국경을 넘어 가교를 구축하는 헬스케어”(A Tri-Nation Collaboration: Building Bridges Beyond Borders in Healthcare)라는 주제로 전 세계의 리더, 정책 입안자, 투자자, 혁신가들을 모아 국제적 대화와 협력을 촉진할 예정이다.

KFSHRC 대표단의 중심에는 Majid Alfayyadh 박사가 있다. 그는 사우디 왕실 자문위원이자 KFSHRC CEO로서 “킹파이살의 통합 헬스케어 비전과 현대 의학을 위한 새로운 인프라 투자”(King Faisal’s Vision for Integrated Healthcare & Investing in a New Infrastructure for Modern Medicine)라는 주제의 기조연설을 진행할 예정이다.

Alfayyadh 박사는 연설에서 환자 중심의 연결된 의료 생태계 구축을 위한 사우디아라비아의 전략을 제시하며, 디지털 헬스, 병원 확장, 의학교육 관련 이니셔티브를 강조할 계획이다. 또한 공공-민간 파트너십, 해외 투자, 규제 개혁이 사우디 헬스케어의 미래를 어떻게 형성하고 있는지를 설명하며, 왕국의 야심찬 계획과 글로벌 협력 기회에 대한 통찰을 공유할 예정이다.

이번 프로그램의 일환으로 KFSHRC의 주요 전문가들은 의료 혁신에 관한 전략적 논의에 참여할 예정이다. KFSHRC의 최고 교육·훈련 책임자인 Esam Abdullah Al Banyan 박사는 “미국과 일본이 사우디아라비아의 헬스케어 비전 2030에 기여할 수 있는 방법” 세션에 참석해, 바이오테크놀로지, 로보틱스, 고령화 케어 분야에서의 협력 기회를 모색할 예정이다.

또한 KFSHRC의 부최고경영책임자(Assistant CEO)인 Osama AlSwailem 박사는 “희귀질환 식별을 위한 AI 모델에 헬스케어 데이터와 유전체학 통합” 세션에 참여해, 첨단 데이터 과학과 정밀의학을 활용해 조기 진단과 치료 성과를 개선하는 방안을 논의한다. 두 박사 모두 스타트업 쇼케이스 심사위원으로도 활동하며, 혁신 중심의 헬스케어 창업 생태계를 지원하려는 KFSHRC의 의지를 더욱 공고히 할 예정이다.

KFSHRC의 이번 참여는 의료 우수성 제고, 과학적 발견 촉진, 그리고 사우디 헬스케어 부문을 세계적 수준으로 끌어올린다는 미션에 부합하는 글로벌 협력의 새로운 장을 알린다. KFSHRC는 C3 다보스 어브 헬스케어™ 일본 정상회의 참여를 통해, 국경을 넘어 혁신을 가속화하고 건강 성과를 개선할 수 있는 글로벌 동맹 강화를 목표로 하고 있다.

킹파이살 전문병원 및 연구센터(KFSHRC)는 세계 250대 학술 의료센터(Top 250 Academic Medical Centres) 순위에서 중동·아프리카 1위, 세계 20위를 2년 연속 차지했으며, 2024년 브랜드파이낸스(Brand Finance) 평가에서는 사우디 및 중동에서 가장 가치 있는 헬스케어 브랜드로 인정받았다. 같은 해 뉴스위크(Newsweek)가 선정한 세계 250대 병원에도 이름을 올렸다.

