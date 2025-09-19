KFSHRC 将参加 C3 Davos of Healthcare™日本峰会

东京, Sept. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) 宣布参加将于 2025 年 9 月 24 日举行的 C3 Davos of Healthcare™ 日本峰会，此次峰会以“三国合作：跨越国界在医疗保健领域架起桥梁”为主题，汇聚全球领导者、政策制定者、投资者和创新者，促进国际对话与合作。

沙特王室顾问、KFSHRC 首席执行官 Majid Alfayyadh 博士阁下将作为 KFSHRC 代表团的核心成员，发表题为“KFSHRC 对综合医疗保健和投资于现代医学新基础设施的愿景”的主旨演讲。

在演讲中，Alfayyadh 博士将介绍沙特构建互联互通且以患者为中心的医疗保健生态系统的战略，重点阐述该国在数字医疗、医院扩建以及医学教育方面的举措。 他还将阐述公私合伙、外国投资和监管改革是如何正在塑造沙特医疗保健领域的未来，就沙特的宏伟计划以及全球合作机遇发表见解。

作为流程的一部分，KFSHRC 的思想领袖们将进行有关医疗保健转型的战略讨论。 KFSHRC 首席教育与培训官 Esam Abdullah Al Banyan 博士将参加题为“美日如何在医疗保健领域助力沙特 2030 年愿景”的会议，在会上他将探讨在生物技术、机器人技术和老年护理方面开展合作的机会。

KFSHRC 助理首席执行官 Osama AlSwailem 博士将参加题为“将医疗保健数据和基因组学融入 AI 模型用以识别罕见病”的会议，重点关注如何利用先进的数据科学和精准医学改善早期诊断和治疗效果。 Al Banyan 博士和 AlSwailem 博士也将在 Startup Showcase 上担任评委，这进一步彰显了 KFSHRC 对创新驱动型医疗创业的支持。

KFSHRC 的参会标志着其全球参与的新篇章，这与该机构致力于推动医学卓越、促进科学发现以及将沙特的医疗保健行业提升至世界领先水平的使命相契合。 KFSHRC 参加 C3 Davos of Healthcare™ 日本峰会的主要目的在于：强化以加速创新、改善跨国界健康结果为己任的全球联盟。

根据 2024 年 Brand Finance 排名，King Faisal Specialist Hospital & Research Centre 连续第二年在“全球 250 强学术医疗中心”榜单中位列中东和非洲地区第一、全球第 20 位，并被认定为沙特和中东地区最具价值的医疗保健品牌。 同年，KFSHRC 还入选《新闻周刊》杂志全球最佳医院 250 强。

如需了解更多信息，请访问 www.kfshrc.edu.sa 或通过 mediacoverage@kfshrc.edu.sa 联系媒体团队。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b268cca9-1c71-49ff-bac7-4d0840766a51