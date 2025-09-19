KFSHRC 將參加 C3 Davos of Healthcare™ 日本高峰會

東京, Sept. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) 宣佈將參加於 2025 年 9 月 24 日舉行的 C3 Davos of Healthcare™ 日本高峰會。在這次主題名為「三國合作：在醫療保健領域中建立跨國界橋樑」（A Tri-Nation Collaboration: Building Bridges Beyond Borders in Healthcare）的峰會中，全球領袖、政策官員、投資者和創新者將聚首一堂，促進國際間對話與合作。

KFSHRC 代表團的核心成員為沙地阿拉伯王室顧問兼 King Faisal Specialist Hospital & Research Centre 行政總裁 Majid Alfayyadh 博士閣下，他將會發表題為「King Faisal 綜合醫療保健願景及為現代醫學新基礎設施作出投資」（King Faisal’s Vision for Integrated Healthcare & Investing in a New Infrastructure for Modern Medicine）的主題演講。

在致詞中，Alfayyadh 博士將會闡述沙地建立互相聯繫、以患者為中心的醫療生態體系之策略，重點介紹數碼醫療、醫院擴張及醫療教育方面的倡議計劃。 他亦會探討公私營合作、外來投資及監管改革如何塑造沙地阿拉伯的醫療未來，並且為沙地極具抱負的計劃和全球合作機遇提出見解。

作為活動的一部分，KFSHRC 的思維領袖將會就醫療轉型展開策略討論。 KFSHRC 教育與培訓總監 Esam Abdullah Al Banyan 博士將參與題為「美國和日本如何能為沙地阿拉伯的 2030 年醫療保健願景作出貢獻」（How the US & Japan Can Contribute to Saudi Arabia’s Vision 2030 in Healthcare）的會議，探討在生物科技、機器人技術及長者護理方面的合作機遇。

KFSHRC 助理行政總裁 Osama AlSwailem 博士將參與題為「將醫療數據及基因組學納入人工智能模型以便識別罕見疾病」（Incorporating Healthcare Data & Genomics into AI Models to Identify Rare Diseases）的會議，專注於如何善用先進的數據科學和精密醫療來改善早期診斷和成效。 Al Banyan 博士和 AlSwailem 博士亦會擔任初創企業展示館（Startup Showcase）的評審，進一步加強 KFSHRC 對創新驅動型醫療創業的支持。

KFSHRC 的參與，標誌著全球合作揭開了新的篇章，與該院推進卓越醫療、推動科學探索、將沙地醫療行業提升至世界頂尖水平的使命不謀而合。 透過參與 C3 Davos of Healthcare™ 日本高峰會，KFSHRC 致力強化全球聯盟，以加速創新及提升跨境醫療成效。

在全球 250 間頂尖學術醫療中心名單中，King Faisal Specialist Hospital & Research Centre 連續兩年於中東及非洲地區榮登榜首、全球排名第 20 位，並且根據 2024 年 Brand Finance 排名，獲評為沙地阿拉伯王國及中東地區最具價值的醫療品牌。 此外，該院於同一年內亦獲《新聞週刊》（Newsweek）評為全球 250 間最佳醫院之一。

欲了解更多資訊，請瀏覽 www.kfshrc.edu.sa 或電郵至 mediacoverage@kfshrc.edu.sa 與我們的傳媒隊伍聯絡

