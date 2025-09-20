MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark vinder udbud fra Metroselskabet

MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark har vundet Metroselskabets udbud om planlægning, udvikling og opførelse af to nye metrostationer på M4-linjen i Ydre Nordhavn i København.

Projektet er udbudt med tidlig entreprenørinddragelse. MT Højgaard Danmark er valgt som totalentreprenør og skal samarbejde med Rambøll og Cobe om udvikling, design og opførelse af projektet. Efter udløb af standstill-perioden den 29. september 2025 indgås kontrakt om en samarbejdsfase, hvor projektet udvikles og designes i tæt samarbejde med Metroselskabet. Efter samarbejdsfasen er det hensigten at indgå en design- og byggekontrakt med en samlet estimeret kontraktsum på 900 mio. kr. Byggeriet ventes indledt i 2027 med forventet aflevering i 2030.

Med projektet udvides metronettet med en forlængelse af M4-linjeføringen fra Orientkaj Station til de to nye stationer v/Levantkaj og v/Nordhavn C (ved Tunnelfabrikken), der begge opføres som højbanestationer. Passagererne på de to nye stationer får direkte adgang til de indre bydele og trafikknudepunkter med en rejsetid på ca. 7 min. fra endestationen v/Nordhavn C til Østerport og ca. 14 min til København H.

“Vi ser frem til et tæt og godt samarbejde med Metroselskabet og vores partnere om at udvikle og levere et vigtigt infrastrukturprojekt, der får stor betydning for udviklingen af Nordhavn og hele København i de kommende årtier. Vi er stolte over at blive valgt til opgaven, som understreger vores gode position i projekter med tidlig inddragelse, der fylder stadig mere i vores projektportefølje,” siger Carsten Lund, der er administrerende direktør i MT Højgaard Danmark.

Ordren påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2025, som uændret er en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-450 mio. kr. Ordren bekræfter det stærke momentum i MT Højgaard Danmark og ventes at bidrage positivt til forretningsenhedens og koncernens udvikling.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til CEO Rasmus Untidt og CFO Dennis Nørgaard på telefon +45 31 21 68 72.

Vedhæftet fil