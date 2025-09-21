CEA Industries 董事局批准價值 2.5 億美元股份回購計劃

紐約, Sept. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的 BNB 企業持有者，以及業界知名的 BNB 採納倡議者 CEA Industries Inc. (Nasdaq: BNC) (簡稱「BNC」或「該公司）今天宣佈，其董事局已批准一項價值高達 2.5 億美元而對該公司普通股股份作出回購的計劃。

CEA Industries (BNC) 行政總裁 David Namdar 透露：「這次回購計劃體現了我們對 CEA Industries 的長期價值充滿信心，以及對 BNB 堅定不移的信念。BNB 目前的成交價正逼近歷史高位， 我們計劃在股價低於內在價值時作出適時回購，目標是要提高每股的資產淨值，並且為股東帶來可持續的回報。 我們以全球頂尖的 BNB 數碼資產庫藏為基礎，透過折讓回購，不單止鞏固了對 BNB 作為資產的信心，而且還為餘下所有投資者提高了每股的 BNB 價值。 」

股份回購計劃目的在於為市場提供更強而有力的支持，優化資本配置，並且加強 CEA Industries 對推動可持續股東價值的長期承諾。 該計劃項下的回購，可能會不時透過公開市場購入、經由私人協商交易或在適用證券法例允許下的其他方式進行。 計劃下的回購時間和金額，將視乎市場狀況、股價、成交量及其他因素而定。 該公司沒有義務回購任何特定數量的股份，而且該計劃可以隨時暫停或終止。

關於 CEA

CEA Industries Inc. (Nasdaq: BNC) 是一間以增長為導向的公司，專注於在消費市場建立類別領先的業務，包括構建及管理全球最大的 BNB 企業庫藏。 BNC 為投資者提供機構級別的 BNB 投資機會。

媒體聯絡方式：

CEA Industries bnc@cw8-communications.com