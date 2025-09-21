CEA Industries 董事局批准價值 2.5 億美元股份回購計劃

紐約, Sept. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的 BNB 企業持有者，以及業界知名的 BNB 採納倡議者 CEA Industries Inc. (Nasdaq: BNC) (簡稱「BNC」或「該公司）今天宣佈，其董事局已批准一項價值高達 2.5 億美元而對該公司普通股股份作出回購的計劃。
CEA Industries (BNC) 行政總裁 David Namdar 透露：「這次回購計劃體現了我們對 CEA Industries 的長期價值充滿信心，以及對 BNB 堅定不移的信念。BNB 目前的成交價正逼近歷史高位， 我們計劃在股價低於內在價值時作出適時回購，目標是要提高每股的資產淨值，並且為股東帶來可持續的回報。 我們以全球頂尖的 BNB 數碼資產庫藏為基礎，透過折讓回購，不單止鞏固了對 BNB 作為資產的信心，而且還為餘下所有投資者提高了每股的 BNB 價值。 」
股份回購計劃目的在於為市場提供更強而有力的支持，優化資本配置，並且加強 CEA Industries 對推動可持續股東價值的長期承諾。 該計劃項下的回購，可能會不時透過公開市場購入、經由私人協商交易或在適用證券法例允許下的其他方式進行。 計劃下的回購時間和金額，將視乎市場狀況、股價、成交量及其他因素而定。 該公司沒有義務回購任何特定數量的股份，而且該計劃可以隨時暫停或終止。
關於 CEA
CEA Industries Inc. (Nasdaq: BNC) 是一間以增長為導向的公司，專注於在消費市場建立類別領先的業務，包括構建及管理全球最大的 BNB 企業庫藏。 BNC 為投資者提供機構級別的 BNB 投資機會。
媒體聯絡方式：
CEA Industries bnc@cw8-communications.com
前瞻性陳述
本新聞稿中包含「前瞻性陳述」。 前瞻性陳述乃本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，涉及風險與不確定性。 本新聞稿特別包含有關 BNC 對下列各方面期望或信念的前瞻性陳述：(i) 該公司作為全球最大 BNB 庫藏地位的持久性；(ii) BNB 生態系統的長期增長與採納程度；(iii) BNC 在推動 BNB 獲全球採納方面所發揮的功用；(iv) 全球機構合作夥伴及投資者興趣的增長；(v) BNC 為最值得信賴及具有策略地位的數碼資產庫藏；(vi) BNC 具備擴大其持有規模並引入創新結構，從而為股東帶來持久價值的能力。 BNC 希望提醒讀者，此等前瞻性陳述可能會受到 BNC 業務中的風險和不確定性的影響，而且其他重要因素可能經已影響及可能在未來影響到 BNC 的實際業績，有可能導致 BNC 往後期間的實際業績與 BNC 或代表 BNC 作出任何前瞻性陳述中所表達的業績存在重大差異。 在評估這些前瞻性陳述時，讀者應考慮各種風險因素，當中包括但不限於 BNC 趕上嶄新科技和市場需要不斷變化的能力；BNC 為其當前業務及擬議未來業務融資的能力，當中包括為持續收購 BNB 而融資的能力；BNC 業務的競爭環境；以及 BNB 的未來價值和採納程度。 實際未來表現的結果及業績，可能與該等前瞻性陳述所表達的結果及業績存在重大差異。 前瞻性陳述受多種條件及風險所影響，當中許多超出了 BNC 的控制範圍內。 此外，這些前瞻性陳述及本新聞稿中的資訊完全符合 BNC 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中所載警示聲明與風險因素披露的規定，當中包括 BNC 於 2025 年 3 月 27 日向 SEC 提交的 10-K 表格，以及於 2025 年 7 月 25 日向 SEC 提交的 10-KT 表格，每份表格均可能不時作出修訂或補充。 BNC 提交予 SEC 的文件副本，於 SEC 網站 www.sec.gov 上可供查閱。 除非法律另有要求，否則 BNC 概不承擔於本新聞稿發布日之後，對該等聲明進行修訂或變更的義務。