CGTN: Styrkelse af "she power": Peng Liyuan opfordrer til at give kvinder mulighed for at uddanne sig inden for videnskab

CGTN udgav en artikel om uddelingen af UNESCO-prisen for pigers og kvinders uddannelse i 2025, som faldt sammen med prisens 10-års jubilæum, der blev afholdt i Beijing fredag. Artiklen undersøger den kritiske rolle, som de videnskabelige uddannelser spiller for at give fremtidige generationer af kvinder den knowhow og innovative kapacitet, der er nødvendig i en AI-drevet æra.

BEIJING, Sept. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- I Ugandas landdistrikter stod teenagepiger engang over for et svært valg: at droppe ud af skolen for at blive gift tidligt, eller at kæmpe sig gennem klasseværelser uden ordentlig hygiejne eller sikkerhed. Det har langsomt ændret sig. Programmet PEAS (Promoting Equality in African Schools) har bygget campusser, der er sikre, kønsspecifikke og støtter pigers sundhed og værdighed. Hvert år får næsten 300.000 elever i Uganda, Zambia og Ghana gavn af programmet.

I Zambia kan CAMFED (Campaign for Female Education) fortælle en lignende historie om forandring. Siden 2001 har initiativet, der har til formål at hjælpe piger med at overvinde barrierer for at få en videregående uddannelse, gjort det muligt for mere end 617.000 unge kvinder i landdistrikterne at afslutte deres skolegang. Udstyret med færdigheder inden for lederskab og samfundsarbejde er mange af dem blevet rollemodeller i de landsbyer, hvor piger for ikke så længe siden var de første, der blev nægtet uddannelse.

Dette er den slags historier, der fejres af UNESCO-prisen for piger og kvinders uddannelse, der markerede prisens 10-års jubilæum i Beijing fredag. I år blev der tildelt priser for projekter fra Kenya og Libanon.

Peng Liyuan, der er hustru til Kinas præsident Xi Jinping og UNESCO's særlige udsending for fremme af pigers og kvinders uddannelse, og Audrey Azoulay, generaldirektør for UNESCO, præsenterede priserne for de to programmer.

I sin tale leverede Peng en besked, der gav genklang langt ud over selve ceremonien. Hun sagde, at i takt med at verden går ind i en æra drevet af kunstig intelligens og hurtige teknologiske ændringer, skal kvinder styrkes inden for videnskabsuddannelserne.

"Vi skal lægge større vægt på kvinders uddannelse inden for videnskab", sagde hun og opfordrede til, at kvinder skal udstyres med viden, teknologiske færdigheder og innovationskapacitet. "Vi skal stræbe efter at sikre, at kvinder kan omfavne den teknologiske revolution og skabe fyldestgørende liv", understregede Peng.

Kinas resultater i forhold til at fremme kvinders alsidige udvikling, især inden for uddannelse, forstærker Pengs budskab. Ifølge officielle data havde landet i 2024 effektivt gjort en ende på kønsforskellen inden for skolegang: piger udgjorde 47,3 procent af børnehaveklasseeleverne, 46,98 procent af leverne på den niårige obligatoriske uddannelse og 49,3 procent af gymnasieeleverne. Inden for de videregående uddannelser udgjorde kvinder 50,76 procent af de tilmeldte studerende – en stigning på 14,15 procentpoint siden 1995.

Ud over statistik har Kina lanceret en række programmer til at tilskynde til pigers deltagelse inden for videnskab, teknologi, teknik og matematik. I 2018 lancerede China Women's Development Foundation "Exploring the Future"-programmet for piger i alderen 12–16 år, hvor de blev introduceret til laboratorier på topuniversiteter og forskningsinstitutter. Indtil videre har over 8.200 studerende udforsket områder fra maskinteknik til biofysik og udviklet projekter, der bygger bro mellem undervisning i klasseværelset og anvendelsen i den virkelige verden.

Ved fredagens ceremoni takkede Azoulay Kina for landets langvarige støtte til UNESCO og dets globale bestræbelser på at styrke kvinder og piger.

Siden Kina var vært for den fjerde verdenskonference om kvinder i Beijing i 1995, har landet taget konkrete skridt til at fremme ligestilling mellem kønnene på verdensplan. I henhold til hvidbogen, der blev udgivet af statsrådets informationskontor fredag, har Kina medvirket til at etablere UNESCO-prisen for pigers og kvinders uddannelse, støttet 100 "Mødres og børns sundhed"-projekter og 100 "Happy Campus"-initiativer og lanceret adskillige erhvervsuddannelsesprogrammer for kvinder og piger. Gennem disse initiativer har Kina hjulpet med at uddanne over 200.000 kvinder fra mere end 180 lande og regioner.

"Kina har altid lagt stor vægt på at fremme kvinders uddannelse inden for videnskab", understregede Peng. "Vi ser frem til et endnu dybere samarbejde med UNESCO og de relevante parter med henblik på at styrke kapacitetsopbygningen inden for kvinders naturvidenskabelige uddannelse og i fællesskab øge niveauet for kvinders naturvidenskabelige uddannelse".

https://news.cgtn.com/news/2025-09-20/Peng-Liyuan-calls-to-empower-women-with-science-education-1GORJugaKwo/p.html