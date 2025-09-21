CGTN: Förderung der „She Power“: Peng Liyuan fordert die Stärkung von Frauen durch wissenschaftliche Bildung

CGTN veröffentlichte einen Artikel über die Verleihung des UNESCO-Preises für die Bildung von Mädchen und Frauen 2025, die am Freitag in Peking stattfand und mit dem 10-jährigen Jubiläum des Preises zusammenfiel. Der Artikel untersucht die entscheidende Rolle der naturwissenschaftlichen Bildung bei der Befähigung künftiger Generationen von Frauen mit dem Know-how und der Innovationsfähigkeit, die in einem von KI geprägten Zeitalter erforderlich sind.

PEKING, Sept. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In ländlichen Gebieten Ugandas standen Teenagerinnen einst vor einer schwierigen Entscheidung: die Schule abzubrechen, um früh zu heiraten, oder sich in Klassenzimmern ohne angemessene sanitäre Einrichtungen oder Sicherheit durchzuschlagen. Dies hat sich allmählich verändert. Das Programm „Förderung der Gleichstellung in afrikanischen Schulen“ (PEAS) hat Schulgelände geschaffen, die sicher und geschlechtergerecht sind und die Gesundheit und Würde von Mädchen fördern. Jährlich profitieren nahezu 300.000 Schülerinnen in Uganda, Sambia und Ghana von diesem Programm.

In Sambia berichtet die Kampagne für die Bildung von Mädchen (CAMFED) von einer ähnlichen Transformation. Seit 2001 hat die Initiative zur Unterstützung von Mädchen bei der Überwindung von Hindernissen für den Zugang zur Sekundarschulbildung mehr als 617.000 jungen Frauen in ländlichen Gebieten den Schulabschluss ermöglicht. Mit neuem Wissen in den Bereichen Führung und Gemeindearbeit sind viele Absolventinnen zu Vorbildern in Dörfern geworden, in denen noch vor kurzem Töchtern vor allen anderen die Bildung verwehrt wurde.

Dies sind die Arten von Geschichten, die mit dem Preis der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) für die Bildung von Mädchen und Frauen gewürdigt werden, der am Freitag in Peking sein 10-jähriges Jubiläum feierte. In diesem Jahr wurden Projekte aus Kenia und dem Libanon ausgezeichnet.

Peng Liyuan, Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und UNESCO-Sonderbeauftragte für die Förderung der Bildung von Mädchen und Frauen, sowie Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO, überreichten die Auszeichnungen für die beiden Programme.

In ihrer Rede übermittelte Peng eine Botschaft, die weit über die Zeremonie hinaus Wirkung zeigte. Sie erklärte, dass in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz und rasante technologische Veränderungen die Welt prägen, Frauen durch naturwissenschaftliche Bildung gestärkt werden müssen.

„Wir müssen mehr Wert auf die wissenschaftliche Bildung von Frauen legen“, sagte sie und forderte, dass Frauen mit Wissen, technologischen Fähigkeiten und Innovationskraft ausgestattet werden. „Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Frauen die technologische Revolution nutzen und ein erfülltes Leben führen können“, betonte Peng.

Chinas Erfolge bei der Förderung der umfassenden Entwicklung von Frauen, insbesondere im Bildungsbereich, untermauern Pengs Botschaft. Offiziellen Angaben zufolge hatte das Land bis 2024 die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Schulbildung effektiv beseitigt: Mädchen machten 47,3 Prozent der Kindergartenkinder, 46,98 Prozent der Schüler in der neunjährigen Pflichtschule und 49,3 Prozent der Gymnasiasten aus. Im Hochschulbereich stellten Frauen 50,76 Prozent der eingeschriebenen Studierenden, was einem Anstieg von 14,15 Prozentpunkten seit 1995 entspricht.

Über die Statistiken hinaus hat China eine Reihe von Programmen ins Leben gerufen, um Mädchen zur Teilnahme an Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik zu ermutigen. Im Jahr 2018 startete die China Women's Development Foundation beispielsweise das Programm „Exploring the Future“ für Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren, um ihnen die Labore renommierter Universitäten und Forschungsinstitute näherzubringen. Bislang haben über 8.200 Studierende verschiedene Fachbereiche von Maschinenbau bis Biophysik erkundet und Projekte entwickelt, die eine Brücke zwischen dem im Unterricht erworbenen Wissen und realen Anwendungen schlagen.

Bei der Zeremonie am Freitag dankte Azoulay China für seine langjährige Unterstützung der UNESCO und seine weltweiten Bemühungen zur Stärkung von Frauen und Mädchen.

Seit der Ausrichtung der Vierten Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking hat China konkrete Schritte unternommen, um die Gleichstellung der Geschlechter weltweit zu fördern. Laut dem am Freitag vom Informationsbüro des Staatsrats veröffentlichten White Paper hat China den UNESCO-Preis für die Bildung von Mädchen und Frauen mitbegründet, 100 Projekte zum Thema „Gesundheit von Müttern und Kindern“ sowie 100 Initiativen für „glückliche Campusse“ unterstützt und zahlreiche Berufsbildungsprogramme für Frauen und Mädchen ins Leben gerufen. Durch diese Initiativen hat China dazu beigetragen, über 200.000 Frauen aus mehr als 180 Ländern und Regionen auszubilden.

„China hat der Förderung der wissenschaftlichen Bildung von Frauen stets große Bedeutung beigemessen“, betonte Peng. „Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit der UNESCO und den relevanten Parteien zu vertiefen, um den Kapazitätsaufbau in der wissenschaftlichen Bildung von Frauen umfassend zu stärken und gemeinsam das Niveau der wissenschaftlichen Bildung von Frauen anzuheben.“

https://news.cgtn.com/news/2025-09-20/Peng-Liyuan-calls-to-empower-women-with-science-education-1GORJugaKwo/p.html