CGTN: Impulsando el 'poder femenino': Peng Liyuan hace un llamado a empoderar a las mujeres con la educación científica

CGTN publicó un artículo sobre la ceremonia del Premio UNESCO 2025 para la Educación de Niñas y Mujeres, que coincidió con el décimo aniversario del Premio, celebrado en Pekín el viernes. El artículo explora el papel fundamental de la educación científica en el empoderamiento de las futuras generaciones de mujeres con el conocimiento práctico y la capacidad innovadora necesarios en una era impulsada por la inteligencia artificial (IA).

PEKÍN, Sept. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En las zonas rurales de Uganda, las adolescentes antes enfrentaban una dura elección: abandonar la escuela para casarse temprano o luchar en las aulas sin la sanidad ni la seguridad adecuadas. Lo que ha ido cambiando lentamente. El programa Promover la Igualdad en Escuelas Africanas (PEAS) ha construido campus seguros, sensibles al género y que apoyan la salud y la dignidad de las niñas. Cada año, casi 300.000 estudiantes en Uganda, Zambia y Ghana se benefician del programa.

En Zambia, la Campaña para la Educación Femenina (CAMFED) cuenta una historia de transformación similar. Desde 2001, su iniciativa para ayudar a las niñas a superar las barreras a la educación secundaria ha permitido que más de 617,000 mujeres jóvenes en zonas rurales completen la escuela. Con capacidades de liderazgo y trabajo comunitario, muchas graduadas se han convertido en modelos a seguir en aldeas donde, no hace mucho, las hijas eran las primeras a las que se les negaba la educación.

Este tipo de historias son las que celebra el Premio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la Educación de Niñas y Mujeres, que conmemoró su décimo aniversario en Pekín el viernes. Este año, proyectos de Kenia y Líbano fueron galardonados.

Peng Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping y enviada especial de la UNESCO para el avance de la educación de las niñas y las mujeres, y Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, entregaron los premios a los dos programas.

Durante su discurso, Peng transmitió un mensaje que resonó mucho más allá de la ceremonia. Dijo que a medida que el mundo entra en una era marcada por la inteligencia artificial y los rápidos cambios tecnológicos, se debe empoderar a la mujer con educación científica.

"Debemos poner mayor énfasis en la educación científica de las mujeres", dijo, e hizo un llamado a que las mujeres estén dotadas de conocimientos, habilidades tecnológicas y capacidad innovadora. "Debemos esforzarnos por asegurar que las mujeres puedan abrazar la revolución tecnológica y crear vidas plenas", enfatizó Peng.

Los logros de China en la promoción del desarrollo integral de las mujeres, particularmente en la educación, refuerzan el mensaje de Peng. Según datos oficiales, para 2024, el país había cerrado de manera eficaz la brecha de género en la escolarización: las niñas representaban el 47,3 por ciento de los estudiantes preescolares, el 46,98 por ciento en la educación obligatoria de nueve años y el 49,3 por ciento de los estudiantes de secundaria. En la educación superior, las mujeres representaron el 50.76 por ciento de los estudiantes matriculados, un aumento de 14.15 puntos porcentuales desde 1995.

Más allá de las estadísticas, China ha lanzado una serie de programas para fomentar la participación de las niñas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) Por ejemplo, en 2018, la Fundación para el Desarrollo de la Mujer de China lanzó el programa "Explorando el futuro" para niñas de 12 a 16 años, presentándolas a los laboratorios de las mejores universidades e institutos de investigación. Hasta ahora, más de 8.200 estudiantes han explorado campos que van desde la ingeniería mecánica hasta la biofísica, desarrollando proyectos que conectan el aprendizaje en el aula con aplicaciones del mundo real.

En la ceremonia del viernes, Azoulay agradeció a China por su apoyo constante a la UNESCO y sus esfuerzos globales para empoderar a mujeres y niñas.

Desde que auspició la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, China en 1995, ha tomado medidas concretas para promover la igualdad de género a nivel global. Según el libro blanco publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado el viernes, China coestableció el Premio UNESCO para la Educación de Niñas y Mujeres, apoyó 100 proyectos de "Salud Materna e Infantil" y 100 iniciativas de "Campus Feliz", y lanzó numerosos programas de formación profesional para mujeres y niñas. A través de estas iniciativas, China ha ayudado a capacitar a más de 200,000 mujeres de más de 180 países y regiones.

"China siempre ha dada gran importancia al avance de la educación científica de las mujeres", enfatizó Peng. "Esperamos profundizar la cooperación con la UNESCO y las partes pertinentes para fortalecer de manera integral el desarrollo de capacidades en la educación científica de las mujeres, y conjuntamente elevar su nivel en todo el mundo".

https://news.cgtn.com/news/2025-09-20/Peng-Liyuan-calls-to-empower-women-with-science-education-1GORJugaKwo/p.html