La chaîne CGTN a publié un article à propos de la Cérémonie de remise du Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes 2025 organisée ce vendredi à Pékin, à noter que le prix fêtait son 10ᵉ anniversaire en parallèle. Cet article revient sur le rôle clé de l’éducation scientifique dans l’autonomisation des prochaines générations féminines, qui en retireront le savoir-faire et la capacité d’innovation nécessaires pour évoluer dans un contexte dominé par l’intelligence artificielle.

PÉKIN, 21 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cœur des zones rurales de l’Ouganda, les jeunes filles sont depuis longtemps confrontées à un choix difficile : quitter l’école pour se marier très jeunes, ou fréquenter des salles de classe insalubres et en proie à l’insécurité. Or, les temps changent doucement mais sûrement. Le programme humanitaire britannique Promoting Equality in African Schools (égalité dans les écoles africaines) a permis la construction d’établissements sécurisés adaptés aux filles et conçus dans le respect de leur santé et de leur dignité. Chaque année, près de 300 000 élèves bénéficient de ce programme en Ouganda, en Zambie et au Ghana.

En Zambie, l’ONG CAMFED, ou Campaign for Female Education (campagne de retour à l’école) poursuit un objectif axé sur le changement similaire. Depuis 2001, sa mission visant à aider les filles à lever les barrières de l’éducation secondaire a permis à plus de 617 000 jeunes femmes issues du milieu rural de terminer leur scolarité. En développant des compétences en leadership et à l’appui de partenariats avec les collectivités, de nombreuses diplômées deviennent des modèles de référence dans des villages où encore récemment, l’éducation était fermée aux filles en premier lieu.

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (l’UNESCO) récompense précisément ce type de parcours en remettant son Prix pour l’éducation des filles et des femmes, qui a soufflé ses 10 bougies à Pékin ce vendredi. Cette année, elle a distingué des projets ciblés sur le Kenya et le Liban parmi les lauréats.

Peng Liyuan, épouse du Président chinois Xi Jinping et déléguée spéciale de l’UNESCO au titre de la promotion de l’éducation des filles et des femmes et Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, leur ont conjointement remis le prix.

En prononçant son discours, la Première dame de Chine a délivré un message qui a résonné bien au-delà de la cérémonie. Elle a en effet soutenu qu’à l’heure où le monde se voit chaque jour plus dominé par l’intelligence artificielle et en proie aux rapides évolutions technologiques, il apparaissait impératif que l’éducation scientifique participe de l’émancipation des femmes.

« L’éducation scientifique des femmes doit faire l’objet d’une plus grande attention » a-t-elle précisé, en plaidant pour que les femmes puissent non seulement acquérir des connaissances et des compétences technologiques, mais aussi la capacité à innover. « Nous devons nous efforcer de laisser les femmes embrasser la révolution technologique et mener une vie épanouie » a-t-elle souligné.

Ce message fait écho aux initiatives de la Chine en faveur de la promotion du développement général des populations féminines, notamment au moyen de l’éducation. Selon des sources officielles, le pays a activement neutralisé l’écart entre les genres en matière de scolarisation en 2024. Les élèves de maternelle comptaient alors 47,3 % de filles, contre 46,98 % pour les parcours d’instruction obligatoire d’une durée de neuf ans, et 49,3 % d’entre elles fréquentaient le lycée. Dans l’enseignement supérieur, les étudiantes représentent 50,76 % des inscrits, soit une hausse de 14,15 points depuis 1995.

Au-delà de ces statistiques, la Chine a piloté une série de programmes visant à encourager la participation des filles à des parcours scolaires axés sur les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Ainsi, en 2018, la China Women’s Development Foundation, fondation dédiée au développement des femmes du pays, a introduit le programme « Exploring the Future » (en route vers demain) à l’attention des jeunes filles de 12 à 16 ans, en les faisant intégrer les laboratoires des meilleures universités et instituts de recherche. À ce jour, plus de 8 200 étudiantes ont pu se spécialiser dans des disciplines allant de l’ingénierie mécanique à la biophysique, en suivant des programmes conjuguant l’apprentissage en classe et sur le terrain.

Lors de la cérémonie de remise organisée ce vendredi, Audrey Azoulay a exprimé ses remerciements à la Chine pour son appui de longue date à l’UNESCO, et pour ses initiatives d’envergure mondiale en faveur de l’autonomie des femmes et des filles.

Depuis l’organisation de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue en 1995 à Pékin sous l’égide de l’ONU, la Chine a pris des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité des genres à l’échelle mondiale. Selon le livre blanc publié par le Bureau national de l’information du Conseil des affaires d’État ce vendredi, la Chine a cofondé le Prix pour l’éducation des filles et des femmes de l’UNESCO, appuyé 100 projets axés sur la santé maternelle et infantile, accompagné 100 programmes placés sous le signe du « Happy Campus » et ouvert de nombreux parcours de formation professionnelle réservés aux femmes et aux filles. Ce faisant, la Chine a réussi à former plus de 200 000 femmes originaires de plus de 180 pays et territoires.

« La Chine a toujours accordé une importance primordiale à la promotion de l’éducation scientifique des femmes » a souligné sa Première dame. Et d’ajouter : « Nous comptons bien étoffer la coopération entre notre pays, l’UNESCO et les partenaires adéquats pour renforcer de manière globale les opportunités d’éducation scientifique des femmes et d’en relever, ensemble, le niveau. »

