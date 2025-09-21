CGTN: טיפוח "הכוח שלה": פנג לי-יואן קוראת להעצים נשים באמצעות חינוך מדעי

CGTN פרסמה מאמר על טקס פרס אונסק"ו לחינוך נערות ונשים לשנת 2025, שחל במקביל ליום השנה העשירי לפרס, שנערך בבייג'ינג ביום שישי. המאמר בוחן את התפקיד הקריטי של חינוך מדעי בהעצמת הדורות הבאים של נשים עם הידע והיכולת החדשנית הדרושים בעידן מונע בינה מלאכותית.

בייג'ינג, Sept. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

באוגנדה הכפרית, נערות מתבגרות עמדו בעבר בפני בחירה קשה: לעזוב את בית הספר כדי להתחתן מוקדם, או להיאבק בכיתות ללא תברואה או בטיחות נאותים. זה משתנה לאט. התוכנית לקידום שוויון בבתי ספר אפריקאים (PEAS) בנתה קמפוסים בטוחים, מגיבים למגדר, ותומכים בבריאותן ובכבודן של בנות. בכל שנה, כמעט 300,000 סטודנטים באוגנדה, זמביה וגאנה נהנים מהתוכנית.

בזמביה, הקמפיין לחינוך נשים (CAMFED) מספר סיפור דומה של טרנספורמציה. מאז 2001, היוזמה שלה לעזור לנערות להתגבר על מחסומים לחינוך תיכוני אפשרה ליותר מ-617,000 נשים צעירות באזורים כפריים להשלים את בית הספר. מצוידים בכישורי מנהיגות ועבודה קהילתית, בוגרות רבות הפכו למודל לחיקוי בכפרים שבהם, עד לא מזמן, בנות היו הראשונות שנמנע מהן חינוך.

אלה הם מסוג ההישגים שציין פרס ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם (אונסק"ו) לחינוך נערות ונשים, שציין עשור להיווסדו בבייג'ינג ביום שישי. השנה זכו פרויקטים מקניה ולבנון.

פנג לי-יואן (Peng Liyuan), אשתו של נשיא סין שי ג'ינפינג והשליחה המיוחדת של אונסק"ו לקידום חינוך נערות ונשים, ואודרי אזולאי (Audrey Azoulay), מנכ"לית אונסק"ו, הגישו את הפרסים לשתי התוכניות.

במהלך נאומה, פנג העבירה מסר שהדהד הרבה מעבר לטקס. היא אמרה שכאשר העולם נכנס לעידן המונע על ידי בינה מלאכותית ושינויים טכנולוגיים מהירים, יש להעצים נשים באמצעות חינוך מדעי.

"עלינו לשים דגש רב יותר על חינוך מדעי לנשים", אמרה, וקראה לנשים להיות מצוידות בידע, מיומנויות טכנולוגיות ויכולת חדשנית. "עלינו לשאוף להבטיח שנשים יוכלו לאמץ את המהפכה הטכנולוגית וליצור חיים מלאים", הדגישה פנג.

הישגיה של סין בקידום פיתוח כולל של נשים, במיוחד בחינוך, מחזקים את המסר של פנג. על פי נתונים רשמיים, עד שנת 2024 המדינה סגרה למעשה את הפער המגדרי בבתי הספר: בנות היוו 47.3 אחוזים מתלמידי הגן, 46.98 אחוזים בחינוך חובה תשע שנתי ו-49.3 אחוזים מתלמידי התיכון. בהשכלה הגבוהה, נשים היוו 50.76 אחוז מהסטודנטים הרשומים, עלייה של 14.15 נקודות אחוז מאז 1995.

מעבר לסטטיסטיקה, סין השיקה סדרה של תוכניות לעידוד השתתפות בנות במדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. לדוגמה, בשנת 2018, הקרן לפיתוח נשים בסין השיקה את תוכנית "חקר העתיד" לנערות בגילאי 12-16, והציגה להן מעבדות של אוניברסיטאות ומכוני מחקר מובילים. עד כה, למעלה מ-8,200 סטודנטים חקרו תחומים מהנדסת מכונות ועד ביופיזיקה, ופיתחו פרויקטים המגשרים בין למידה בכיתה ליישומים בעולם האמיתי.

בטקס ביום שישי הודתה אזולאי לסין על תמיכתה ארוכת השנים באונסק"ו ועל מאמציה הגלובליים להעצים נשים ונערות.

מאז שאירחה את הוועידה העולמית הרביעית לנשים בבייג'ינג ב-1995, סין נקטה צעדים קונקרטיים לקידום שוויון מגדרי ברחבי העולם. על פי הספר הלבן שפורסם על ידי משרד המידע של מועצת המדינה ביום שישי, סין הקימה את פרס אונסק"ו לחינוך נערות ונשים, תמכה ב-100 פרויקטים של "בריאות האם והילד" ו-100 יוזמות "קמפוס שמח", והשיקה תוכניות הכשרה מקצועיות רבות לנשים ונערות. באמצעות יוזמות אלה, סין סייעה להכשיר למעלה מ-200,000 נשים מיותר מ-180 מדינות ואזורים.

"סין תמיד ייחסה חשיבות רבה לקידום חינוך מדעי לנשים", הדגישה פנג. "אנו מצפים להעמיק את שיתוף הפעולה עם אונסק"ו והצדדים הרלוונטיים כדי לחזק באופן מקיף את בניית היכולות בחינוך המדעי לנשים ולהעלות במשותף את רמת החינוך המדעי לנשים".

