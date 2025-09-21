CGTN: Memartabatkan 'kuasa wanita': Peng Liyuan menyeru untuk memperkasakan wanita dengan pendidikan sains

CGTN menerbitkan artikel tentang Anugerah UNESCO 2025 untuk Pendidikan Gadis dan Wanita, yang bertepatan dengan ulang tahun ke-10 anugerah tersebut yang diadakan pada hari Jumaat di Beijing. Artikel itu menerokai peranan kritikal pendidikan sains dalam memperkasakan generasi wanita masa depan dengan pengetahuan dan kapasiti inovatif yang diperlukan dalam era dipacu AI.

BEIJING, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di luar bandar Uganda, remaja perempuan pernah menghadapi pilihan yang sukar: berhenti sekolah untuk berkahwin awal, atau terpaksa bersusah payah ketika di bilik darjah tanpa sanitasi atau keselamatan yang betul. Hal tersebut mulai berubah secara perlahan. Program Mempromosikan Kesaksamaan di Sekolah Afrika (PEAS) telah membina kampus yang selamat, peka gender dan menyokong kesihatan dan maruah gadis. Setiap tahun, hampir 300,000 pelajar di Uganda, Zambia dan Ghana mendapat manfaat daripada program ini.

Di Zambia, Kempen untuk Pendidikan Wanita (CAMFED) menceritakan kisah transformasi yang serupa. Sejak 2001, inisiatif untuk membantu kanak-kanak perempuan mendapatkan pendidikan menengah telah membolehkan lebih 617,000 gadis di kawasan luar bandar menamatkan sekolah. Dilengkapi dengan kemahiran kepimpinan dan kerja kemasyarakatan, ramai graduan menjadi teladan di kampung-kampung, yang mana tidak lama dahulu, anak perempuannya adalah golongan pertama dinafikan hak pendidikan.

Ini adalah jenis cerita yang disambut oleh Anugerah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) untuk Pendidikan Gadis dan Wanita, yang meraikan ulang tahun ke-10 pada hari Jumaat di Beijing. Tahun ini, projek dari Kenya dan Lubnan telah mendapat anugerah.

Peng Liyuan, isteri Presiden China Xi Jinping dan utusan khas UNESCO untuk kemajuan pendidikan gadis dan wanita, bersama Audrey Azoulay, ketua pengarah UNESCO, menyampaikan anugerah kepada pemenang kedua-dua program itu.

Semasa ucapannya, Peng menyampaikan mesej yang memberi impak yang besar pada majlis itu. Beliau berkata ketika dunia melangkah ke zaman yang didorong oleh kecerdasan buatan dan perubahan teknologi yang pesat, wanita mesti diperkasakan dengan pendidikan sains.

"Kita mesti memberi penekanan yang lebih besar kepada pendidikan sains wanita," katanya sambil menyeru agar wanita dilengkapi dengan pengetahuan, kemahiran teknologi dan kapasiti inovatif. "Kita mesti berusaha untuk memastikan wanita boleh menerima revolusi teknologi dan mencipta kehidupan yang sempurna," tegas Peng.

Pencapaian China dalam mempromosikan pembangunan menyeluruh wanita, khususnya dalam pendidikan, mengukuhkan mesej Peng. Menurut data rasmi, menjelang 2024, negara telah secara berkesan menutup jurang gender dalam persekolahan: kanak-kanak perempuan menyumbang 47.3 peratus daripada pelajar tadika, 46.98 peratus dalam pendidikan wajib sembilan tahun dan 49.3 peratus daripada pelajar sekolah menengah. Untuk pendidikan tinggi, wanita membentuk 50.76 peratus daripada pelajar yang mendaftar, peningkatan sebanyak 14.15 mata peratusan sejak 1995.

Di luar statistik, China telah melancarkan satu siri program untuk menggalakkan penyertaan kanak-kanak perempuan dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sebagai contoh, Yayasan Pembangunan Wanita China melancarkan program "Menjelajah Masa Depan" untuk kanak-kanak perempuan berumur 12-16 tahun pada 2018, yang memperkenalkan mereka kepada makmal universiti dan institut penyelidikan terkemuka. Setakat ini, lebih 8,200 pelajar telah menerokai bidang daripada kejuruteraan mekanikal kepada biofizik, membangunkan projek yang menghubungkan pembelajaran bilik darjah dengan aplikasi dunia sebenar.

Pada Jumaat semasa majlis berlangsung, Azoulay mengucapkan terima kasih kepada China atas sokongan lamanya terhadap UNESCO dan usaha globalnya untuk memperkasakan wanita dan gadis.

Sejak menjadi tuan rumah Persidangan Wanita Sedunia Keempat 1995 di Beijing, China telah mengambil langkah konkrit untuk mempromosikan kesaksamaan jantina di peringkat global. Menurut kertas putih yang dikeluarkan oleh Pejabat Penerangan Majlis Negeri pada hari Jumaat, China menubuhkan bersama Hadiah UNESCO untuk Pendidikan Gadis dan Wanita, menyokong 100 projek "Kesihatan Ibu dan Anak" dan 100 inisiatif "Kampus Bahagia", serta melancarkan banyak program latihan vokasional untuk wanita dan gadis. Melalui inisiatif ini, China telah melatih lebih 200,000 wanita dari lebih 180 negara dan wilayah.

"China sentiasa mementingkan memajukan pendidikan sains wanita," tegas Peng. "Kami berharap dapat memperkuat kerjasama dengan UNESCO dan pihak berkaitan untuk mengukuhkan pembinaan kapasiti secara menyeluruh dalam pendidikan sains wanita dan bersama-sama meningkatkan tahap pendidikan sains wanita."

