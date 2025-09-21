CGTN: ‘She power’ stimuleren: Peng Liyuan roept vrouwen op om zich te ontplooien met wetenschappelijk onderwijs

CGTN publiceerde een artikel over de uitreikingsceremonie van de UNESCO Prize for Girls' and Women's Education 2025, die op vrijdag in Peking plaatsvond en samenviel met de 10e verjaardag van de prijs. In dit artikel wordt ingegaan op de cruciale rol van wetenschappelijk onderwijs bij het verschaffen van de kennis en innovatieve vaardigheden die toekomstige generaties vrouwen nodig hebben in een tijdperk dat wordt gedomineerd door kunstmatige intelligentie.

PEKING, Sept. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Op het platteland van Oeganda stonden tienermeisjes ooit voor een moeilijke keuze: stoppen met school om vroeg te trouwen, of zich door lessen heen worstelen zonder goede sanitaire voorzieningen of veiligheid. Dat is langzaam aan het veranderen. Het programma Promoting Equality in African Schools (PEAS) heeft campussen gebouwd die veilig zijn, genderbewust zijn en de gezondheid en waardigheid van meisjes ondersteunen. Elk jaar profiteren bijna 300.000 studenten in Oeganda, Zambia en Ghana van het programma.

In Zambia kent de Campaign for Female Education (CAMFED) een soortgelijk verhaal van transformatie. Sinds 2001 heeft het initiatief om meisjes te helpen bij het overwinnen van belemmeringen voor secundair onderwijs ervoor gezorgd dat meer dan 617.000 jonge vrouwen op het platteland hun school hebben kunnen afmaken. Uitgerust met vaardigheden op het gebied van leiderschap en gemeenschapswerk zijn veel afgestudeerden rolmodellen geworden in dorpen waar nog niet zo lang geleden dochters nooit onderwijs kregen.

Dit zijn het soort verhalen dat wordt gevierd door de Prize for Girls' and Women's Education van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), die vrijdag in Peking zijn 10e bestaan vierde. Dit jaar werden projecten uit Kenia en Libanon bekroond.

Peng Liyuan, echtgenote van de Chinese president Xi Jinping en speciaal gezant van UNESCO voor de bevordering van onderwijs voor meisjes en vrouwen, en Audrey Azoulay, directeur-generaal van UNESCO, reikten de prijzen uit aan de twee programma's.

Tijdens haar toespraak bracht Peng een boodschap die veel verder reikte dan de ceremonie zelf. Ze zei dat nu de wereld een tijdperk ingaat dat wordt gedreven door kunstmatige intelligentie en snelle technologische veranderingen, vrouwen mondiger moeten worden gemaakt door middel van wetenschappelijk onderwijs.

“We moeten meer nadruk leggen op wetenschappelijk onderwijs voor vrouwen”, zei ze, waarbij ze opriep om vrouwen uit te rusten met kennis, technologische vaardigheden en innovatief vermogen. “We moeten ernaar streven dat vrouwen de technologische revolutie kunnen omarmen en een bevredigend leven kunnen leiden”, benadrukte Peng.

De resultaten die China heeft geboekt bij het bevorderen van de algehele ontwikkeling van vrouwen, met name op het gebied van onderwijs, versterken de boodschap van Peng. Volgens officiële gegevens had het land in 2024 de genderkloof in het onderwijs effectief gedicht: meisjes maakten 47,3 procent uit van de kleuters, 46,98 procent van de leerlingen in het negenjarige verplichte onderwijs en 49,3 procent van de middelbare scholieren. In het hoger onderwijs vormden vrouwen 50,76 procent van de ingeschreven studenten, een stijging van 14,15 procentpunten sinds 1995.

Naast statistieken heeft China een reeks programma's gelanceerd om meisjes aan te moedigen deel te nemen aan wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. Zo lanceerde de China Women's Development Foundation in 2018 het programma “Exploring the Future” voor meisjes van 12 tot 16 jaar, waarbij ze kennis konden maken met de laboratoria van vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstituten. Tot nu toe hebben meer dan 8200 studenten zich verdiept in vakgebieden variërend van werktuigbouwkunde tot biofysica, waarbij ze projecten hebben ontwikkeld die een brug slaan tussen het leren in de klas en toepassingen in de praktijk.

Tijdens de ceremonie op vrijdag bedankte Azoulay China voor de langdurige steun aan UNESCO en wereldwijde inspanningen om vrouwen en meisjes meer kansen te bieden.

Sinds China in 1995 gastheer was van de vierde World Conference on Women in Peking, heeft het land concrete stappen ondernomen om gendergelijkheid wereldwijd te bevorderen. Volgens het publicatiedocument dat vrijdag door het Informatiebureau van de Staatsraad is uitgegeven, heeft China meegewerkt aan de oprichting van de UNESCO Prize for Girls' and Women's Education, steun verleend aan 100 projecten op het gebied van “gezondheid van moeder en kind” en 100 initiatieven voor een “gelukkige campus”, en talrijke beroepsopleidingsprogramma's voor vrouwen en meisjes gelanceerd. Door middel van deze initiatieven heeft China meer dan 200.000 vrouwen uit meer dan 180 landen en regio's geholpen om een opleiding te volgen.

“China heeft altijd veel belang gehecht aan het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs voor vrouwen”, benadrukte Peng. “We kijken ernaar uit om de samenwerking met UNESCO en relevante partijen te verdiepen om de capaciteitsopbouw op het gebied van wetenschappelijk onderwijs voor vrouwen uitgebreid te versterken en gezamenlijk het niveau van wetenschappelijk onderwijs voor vrouwen te verhogen.”

