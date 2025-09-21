CGTN: Apoio ao 'emponderamento da mulher': Peng Liyuan pede o empoderamento das mulheres com a educação científica

A CGTN publicou um artigo sobre a cerimônia do Prêmio UNESCO 2025 para a Educação de Meninas e Mulheres, que coincidiu com o 10º aniversário do Prêmio, realizado em Pequim na sexta-feira. O artigo fala sobre o papel essencial da educação científica no empoderamento de futuras gerações de mulheres com o know-how e a capacidade inovadora necessárias em uma era impulsionada pela IA.

PEQUIM, Sept. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na zona rural de Uganda, as adolescentes tiveram que fazer uma escolha difícil: abandonar a escola para se casar cedo ou estudar em salas de aula sem saneamento ou segurança adequadas. Isso vem mudando lentamente. O programa de Promoção da Igualdade nas Escolas Africanas (PEAS) construiu campi seguros, sensíveis ao gênero e que apoiam a saúde e a dignidade das meninas. Todos os anos, quase 300 000 estudantes em Uganda, Zâmbia e Gana se beneficiam com o programa.

Em Zâmbia, a Campanha pela Educação Feminina (CAMFED) conta uma história semelhante de transformação. Desde 2001, a sua iniciativa para ajudar as meninas a superar as barreiras ao ensino secundário viabilizou que mais de 617 000 meninas nas áreas rurais concluíssem a escola. Equipadas com competências para a liderança e o trabalho comunitário, muitas formadas tornaram-se modelos em aldeias onde, não há muito tempo, as filhas foram as primeiras a não terem acesso à educação.

Esses são os tipos de histórias mencionadas pelo Prêmio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para a Educação de Meninas e Mulheres, que marcou seu 10º aniversário em Pequim na sexta-feira. Este ano, projetos do Quênia e do Líbano foram premiados.

Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping e enviada especial da UNESCO para o avanço da educação de meninas e mulheres, e Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO, entregaram os prêmios dos dois programas.

O discurso de Peng foi muito além da cerimônia. Ela disse que com o mundo entrando em uma era impulsionada pela inteligência artificial e pelas rápidas mudanças tecnológicas, as mulheres devem ser empoderadas com a educação científica.

"Devemos dar maior ênfase à educação científica das mulheres", disse ela, pedindo que as mulheres estejam preparadas com conhecimento, habilidades tecnológicas e capacidade inovadora. "Devemos nos esforçar para garantir que as mulheres possam abraçar a revolução tecnológica e criar vidas plenas", enfatizou Peng.

As conquistas da China na promoção do desenvolvimento integral das mulheres, particularmente na educação, reforçam a mensagem de Peng. De acordo com dados oficiais, até 2024, o país fechou a lacuna de gênero na escolaridade: as meninas representaram 47,3% dos alunos do jardim de infância, 46,98% do ensino obrigatório de nove anos e 49,3% dos alunos do ensino médio. No ensino superior, as mulheres representaram 50,76% dos alunos matriculados, um aumento de 14,15 pontos percentuais desde 1995.

Além das estatísticas, a China lançou uma série de programas para incentivar a participação das meninas na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por exemplo, em 2018, a China Women's Development Foundation lançou o programa "Explorando o Futuro" para meninas de 12 a 16 anos, apresentando-as aos laboratórios das melhores universidades e institutos de pesquisa. Até agora, mais de 8.200 alunas exploraram campos da engenharia mecânica à biofísica, desenvolvendo projetos que unem a aprendizagem em sala de aula com aplicações do mundo real.

Na cerimônia de sexta-feira, Azoulay agradeceu à China pelo seu apoio de longa data à UNESCO e seus esforços globais para capacitar mulheres e meninas.

Desde que sediou a Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres em Pequim, em 1995, a China vem tomando medidas concretas para promover a igualdade de gênero em todo o mundo. De acordo com o white paper emitido pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado na sexta-feira, a China co-estabeleceu o Prêmio UNESCO para a Educação de Meninas e Mulheres, apoiou 100 projetos de "Saúde Materno-Infantil" e 100 iniciativas de "Campus Feliz" e lançou inúmeros programas de formação profissional para mulheres e meninas. Através destas iniciativas, a China ajudou a formar mais de 200 000 mulheres de mais de 180 países e regiões.

"A China sempre atribuiu grande importância ao avanço da educação científica feminina", enfatizou Peng. "Queremos aprofundar a cooperação com a UNESCO e as partes relevantes para fortalecer de forma abrangente a capacitação na educação científica das mulheres e elevar conjuntamente o nível da educação científica das mulheres."

https://news.cgtn.com/news/2025-09-20/Peng-Liyuan-calls-to-empower-women-with-science-education-1GORJugaKwo/p.html