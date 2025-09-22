Communiqué de presse

CROSSJECT obtient un financement supplémentaire de la BARDA pour soutenir le développement et l'autorisation par la FDA de ZEPIZURE®

DIJON, France – 22 septembre 2025 (07H30 CET) – CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), société pharmaceutique internationale spécialisée dans le développement d'auto-injecteurs sans aiguille pour les situations d'urgence, confirme aujourd'hui l'octroi d'un financement supplémentaire de 11,3 millions de dollars par la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) américaine. Cela porte à 43,3 millions de dollars le financement total du contrat pour le développement du ZEPIZURE®. Ces nouveaux fonds soutiennent les activités réglementaires et de fabrication qui ont progressé en termes de précision au cours du processus de développement en vue de l'obtention des autorisations d'utilisation d'urgence (EUA) et de mise sur le marché (NDA) par la FDA.

CROSSJECT et la BARDA continuent de réaliser des progrès importants en vue de satisfaire aux exigences réglementaires pour les demandes d'EUA et de NDA prévues prochainement. Parmi les avancées récentes notables, la société met en avant la fabrication de plusieurs lots de validation conformes et la réalisation d'un audit des installations.

Comme annoncé précédemment, dès l'obtention de l'autorisation de la FDA, l'acquisition contractuelle de 306 000 auto-injecteurs ZENEO® Midazolam pour adultes et de 54 000 auto-injecteurs ZENEO® Midazolam pour enfants, pour un montant total de 60 840 000 dollars, sera réalisée.

Patrick ALEXANDRE, Président du Directoire, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants à la BARDA pour son partenariat et son investissement continus, qui soulignent l'importance de ZEPIZURE® pour le programme CHEMPACK et l'initiative américaine Strategic National Stockpile. Nous abordons avec confiance les étapes clés de la réglementation et de la production commerciale, grâce au travail assidu de nos équipes internes, de nos partenaires de fabrication et à la force de notre collaboration avec la BARDA. »

À propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.CROSSJECT.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de la BARDA. ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

***





Relations investisseurs

investors@crossject.com



Contact presse

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com

Pièce jointe