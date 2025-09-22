72,5 MW galios Stelpės saulės parkas II Latvijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią 

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad Stelpės saulės parkas II, kurį valdo jos dukterinė įmonė UAB „Ignitis renewables“ (toliau – „Ignitis renewables“), pasiekė komercinės veiklos pradžią (angl. commercial operation date, COD).
Projektas įgyvendintas pietinėje Latvijos dalyje, Bauskės savivaldybėje. 72,5 MW galios saulės elektrinė, išsidėsčiusi 85 hektarų plote, sudaryta iš 121 tūkstančio saulės modulių. Investicijos į saulės parką, įskaitant įsigijimo kainą ir statybų išlaidas, sieks apie 54 mln. Eur.
Stelpės saulės parkas II yra vienas iš dviejų Stelpės saulės elektrinių projekto etapų, kiekvieno galia – 72,5 MW. Projekto bendra instaliuota galia siekia 145 MW, jo pagaminta elektros energija patenkins apie 70 tūkst. namų ūkių poreikius.
Grupė primena, kad Stelpės saulės parkas I komercinės veiklos pradžią pasiekė 2025 m. rugpjūčio 8 d. (nuoroda).
Stelpės saulės parkui II pasiekus komercinės veiklos pradžią, Grupės Žaliųjų pajėgumų instaliuota galia siekia 2,1 GW.
Grupė primena, jog jos strateginis prioritetas yra padidinti Žaliuosius pajėgumus nuo 1,4 GW 2024 m. iki 4–5 GW 2030 m. Daugiau informacijos pateikiame Grupės strategijoje (nuoroda).
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2025 m. koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
