Havila Kystruten AS: Q3 EBITDA-estimat og vederlagsjustering

Havila Kystruten forventer et EBITDA-resultat på om lag MNOK 225 for tredje kvartal 2025. Estimatet inkluderer en delvis vederlagsjustering av kontraktsinntektene på MNOK 76, basert på gjennomført revisjon av beregningsgrunnlaget for kystrutekontrakten med Samferdselsdepartementet. Utbetaling forventes i fjerde kvartal 2025.

Kystrutekontrakten reguleres årlig av en indeks fra Statistisk sentralbyrå (SSB), tilpasset LNG-drift fra 2022. I samarbeid med Samferdselsdepartementet og SSB er det gjennomført en revisjon av historiske vederlagsjusteringer. Foreløpig resultat av revisjonen er innarbeidet i Q3-estimatet. Det pågår en prosess med SSB om to metodiske avklaringer som kan gi ytterligere positiv effekt. Disse forventes avklart i nær fremtid, med økonomisk oppgjør i 2026. Revisjonen er gjennomført i tett samarbeid med offentlige myndigheter over en periode og sikrer et korrekt grunnlag for fremtidige vederlag.

Effekten av revisjonen er estimert til MNOK 50 for perioden før 2025 og MNOK 26 for 2025. Justeringen vil også medføre en tilsvarende økning i fremtidige vederlag. Tallene er med forbehold om endelig godkjenning i statsbudsjettets saldering.

Vederlagsjusteringen styrker Havila Kystrutens operasjonelle resultater, samt samsvarer og støtter opp under tidligere kommuniserte EBITDA-mål på om lag MNOK 400 i 2025 og over MNOK 600 i 2026.

Kontakter:

Administrerende direktør: Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør: Aleksander Røynesdal, +47 413 18 114