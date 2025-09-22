La BEI soutient la R&D et les investissements industriels de Nexans par un financement de 250 millions d’euros

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

L’opération bénéficie pour partie d’une garantie du programme européen InvestEU.

Le prêt permettra à Nexans de poursuivre ses investissements dans son programme de recherche et développement (R&D), ainsi que dans ses capacités de production de câbles et de recyclage de cuivre, permettant d’optimiser l’utilisation des matières premières et développer une économie circulaire.

Le financement de la BEI s’inscrit également dans le cadre du soutien de la Banque à REPowerEU, le programme visant à renforcer l’autonomie énergétique de l’UE.

Paris, le 22 septembre 2025 – La Banque européenne d’investissement (BEI) a octroyé un financement de 250 millions d’euros à Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et des services associés, pour soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029, ainsi que certains investissements industriels.

Ces derniers couvrent notamment les projets suivants :

La création à Lens d’une nouvelle usine d’ici 2026 , destinée à accroître de plus de 50 % la production de fil de cuivre et à recycler jusqu’à 80 000 tonnes de cuivre par an — un levier majeur pour renforcer l’ancrage industriel du Groupe, sécuriser l’approvisionnement en matières premières et accélérer l’économie circulaire. Ce projet avait été annoncé en octobre 2024

, destinée à accroître de plus de 50 % la production de fil de cuivre et à recycler jusqu’à 80 000 tonnes de cuivre par an — un levier majeur pour renforcer l’ancrage industriel du Groupe, sécuriser l’approvisionnement en matières premières et accélérer l’économie circulaire. Ce projet avait été annoncé en octobre 2024 Le renforcement des sites de Charleroi, Erembodegem et Calais, avec un programme complet d’investissements pour accompagner la croissance de l’éolien offshore et des interconnexions sous-marines. Ce projet avait été annoncé en septembre 2024

avec un programme complet d’investissements pour accompagner la croissance de l’éolien offshore et des interconnexions sous-marines. Ce projet avait été annoncé en septembre 2024 L’augmentation des capacités du site de Bourg-en-Bresse , afin de répondre à la demande croissante en électrification en France et en Europe de l’Ouest, notamment via la production de câbles moyenne tension bas carbone. Ce projet avait été annoncé en août 2024

, afin de répondre à la demande croissante en électrification en France et en Europe de l’Ouest, notamment via la production de câbles moyenne tension bas carbone. Ce projet avait été annoncé en août 2024 Des projets de recherche et développement alignés sur la stratégie de Nexans, visant à jouer un rôle moteur dans la transition énergétique mondiale et à contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050, conformément à l’engagement Science Based Targets (SBTi).

Le financement de 250 millions d’euros est structuré en deux contrats, dont un prêt de 190 millions d’euros assorti d’une garantie au titre du programme européen InvestEU, qui soutient l’innovation, la durabilité et la compétitivité des secteurs stratégiques de l’économie européenne. Ce soutien européen permet à la BEI de maximiser son engagement en faveur de la RDI et des investissements industriels et de recyclage de Nexans. Un deuxième prêt de 60 millions d’euros complète le financement.

L’opération s’inscrit également entièrement dans le programme REPowerEU, en particulier par l’importance des activités de Nexans pour favoriser l’électrification et la décarbonisation, à tous niveaux de la production aux usages.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « Nexans est un acteur majeur de la transition énergétique. Ses câbles électriques de pointe sont au cœur de l’électrification de nos sociétés et industries et jouent un rôle essentiel pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Europe. Le financement de la BEI lui permettra d’accélérer dans l’innovation, de développer ses capacités productives, et de sécuriser davantage l’accès à une matière première importante comme le cuivre. Autant de raisons qui expliquent pourquoi l’Europe accompagne volontiers Nexans dans son programme d’investissement. »

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans a déclaré : « L’octroi de ce financement témoigne de la confiance accordée à notre capacité d’innovation et souligne l’importance stratégique de notre mission. Il nous donne les moyens de poursuivre l’augmentation de nos capacités de production, de renforcer le recyclage du cuivre et de continuer à innover toujours plus pour contribuer activement à la transition énergétique et à la souveraineté industrielle européenne. »

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 28 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 7,1 milliards d’euros en 2024. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés de capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact , renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à un environnement plus sain.

