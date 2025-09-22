Le Fonds OPEP mobilise plus d’1 milliard de dollars pour accélérer le développement durable

VIENNE, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) a annoncé l’approbation de nouveaux financements pour un montant supérieur à 1 milliard de dollars lors de la 193ᵉ session de son Conseil d’administration et tout au long du troisième trimestre 2025. Dans une avancée majeure destinée à consolider encore sa mission de développement, l’organisation a également procédé avec succès à l’émission de sa toute première obligation de référence libellée en euros, levant 500 millions d’euros sur les marchés internationaux.

Le Président du Fonds OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Ces nouvelles approbations, combinées à l’émission inaugurale de notre obligation en euros, illustrent clairement notre engagement à offrir davantage à nos pays partenaires. Nous renforçons notre soutien à la résilience, à la croissance inclusive et à l’action climatique, tout en posant les bases d’opportunités à long terme. À l’approche de notre 50ᵉ anniversaire en 2026, ces jalons démontrent notre capacité à innover, à nous développer et à générer un impact transformateur durable pour les décennies à venir. »

Les opérations récemment approuvées soutiendront des projets transformateurs en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’énergie propre, de l’eau et de l’assainissement, des moyens de subsistance durables et des infrastructures résilientes :

Opérations du secteur public

El Salvador : 70 millions de dollars pour cofinancer la Phase II du programme Surf City, incluant la modernisation des routes, l’extension des services d’assainissement pour 70 000 habitants et l’amélioration de la résilience climatique dans la zone touristique de La Libertad.

: 70 millions de dollars pour cofinancer la Phase II du programme Surf City, incluant la modernisation des routes, l’extension des services d’assainissement pour 70 000 habitants et l’amélioration de la résilience climatique dans la zone touristique de La Libertad. Eswatini : prêt de 50 millions de dollars basé sur des politiques pour soutenir les réformes fiscales, accroître la compétitivité et renforcer l’adaptation au changement climatique.

: prêt de 50 millions de dollars basé sur des politiques pour soutenir les réformes fiscales, accroître la compétitivité et renforcer l’adaptation au changement climatique. Fidji : 30 millions de dollars pour le Pacific Healthy Islands Transformation Project (projet de transformation de la santé dans les îles du Pacifique), visant à moderniser les services de santé dans les petits États insulaires en développement du Pacifique grâce à l’intégration numérique et à la formation de la main-d’œuvre.

: 30 millions de dollars pour le Pacific Healthy Islands Transformation Project (projet de transformation de la santé dans les îles du Pacifique), visant à moderniser les services de santé dans les petits États insulaires en développement du Pacifique grâce à l’intégration numérique et à la formation de la main-d’œuvre. République kirghize : prêt de 30 millions de dollars basé sur des politiques pour le First Sustainable & Inclusive Growth Program (premier programme de croissance durable et inclusive), visant à faire progresser la réforme énergétique, les services sociaux et la compétitivité des entreprises.

: prêt de 30 millions de dollars basé sur des politiques pour le First Sustainable & Inclusive Growth Program (premier programme de croissance durable et inclusive), visant à faire progresser la réforme énergétique, les services sociaux et la compétitivité des entreprises. Lesotho : 40 millions de dollars pour le Integrated Transport, Trade & Logistics Project (projet intégré de transport, de commerce et de logistique), visant à réhabiliter les routes, les ponts et les installations aéroportuaires afin de stimuler le commerce et la sécurité.

: 40 millions de dollars pour le Integrated Transport, Trade & Logistics Project (projet intégré de transport, de commerce et de logistique), visant à réhabiliter les routes, les ponts et les installations aéroportuaires afin de stimuler le commerce et la sécurité. Malawi : 27 millions de dollars pour le Jenda Water Supply & Sanitation Project (projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Jenda), qui vise à fournir de l’eau potable et à améliorer la gestion des déchets dans un centre agricole clé.

: 27 millions de dollars pour le Jenda Water Supply & Sanitation Project (projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Jenda), qui vise à fournir de l’eau potable et à améliorer la gestion des déchets dans un centre agricole clé. Maroc : prêt de 100 millions d’euros basé sur des politiques pour soutenir la gouvernance économique et la résilience climatique, en améliorant l’efficacité de la gestion de l’eau et de l’énergie tout en élargissant la participation du secteur privé.

: prêt de 100 millions d’euros basé sur des politiques pour soutenir la gouvernance économique et la résilience climatique, en améliorant l’efficacité de la gestion de l’eau et de l’énergie tout en élargissant la participation du secteur privé. Papouasie-Nouvelle-Guinée : 50 millions de dollars pour le Learning Enhancement & Access Project (projet d’amélioration de l’apprentissage et de l’accès à l’éducation), qui vise à améliorer l’éducation préscolaire de 375 000 élèves et à former 9 000 enseignants.

: 50 millions de dollars pour le Learning Enhancement & Access Project (projet d’amélioration de l’apprentissage et de l’accès à l’éducation), qui vise à améliorer l’éducation préscolaire de 375 000 élèves et à former 9 000 enseignants. Sainte-Lucie : 20 millions de dollars pour moderniser l’autoroute Sir Julian R. Hunte, ce qui permettra de réduire les temps de trajet et d’améliorer la sécurité de près de 95 000 habitants.

: 20 millions de dollars pour moderniser l’autoroute Sir Julian R. Hunte, ce qui permettra de réduire les temps de trajet et d’améliorer la sécurité de près de 95 000 habitants. Afrique du Sud : prêt de 150 millions de dollars basé sur des politiques pour la modernisation des infrastructures, visant à faire progresser les réformes dans les domaines des transports et de l’énergie en vue d’une transition vers une économie à faible intensité de carbone.

: prêt de 150 millions de dollars basé sur des politiques pour la modernisation des infrastructures, visant à faire progresser les réformes dans les domaines des transports et de l’énergie en vue d’une transition vers une économie à faible intensité de carbone. Turquie : 150 millions d’euros pour le projet ferroviaire Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (KIAD), qui prévoit la construction d’une ligne électrifiée de 224 km afin de renforcer la connectivité commerciale eurasienne.

: 150 millions d’euros pour le projet ferroviaire Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (KIAD), qui prévoit la construction d’une ligne électrifiée de 224 km afin de renforcer la connectivité commerciale eurasienne. Ouganda : 30 millions de dollars pour la Phase II du programme de soutien à la croissance économique locale, qui vise à améliorer l’agriculture, les infrastructures rurales et l’inclusion financière pour 3,5 millions de personnes.

Opérations du secteur privé et financement du commerce :

Bangladesh : 30 millions de dollars pour développer le financement du commerce pour les MPME et l’agroalimentaire.

: 30 millions de dollars pour développer le financement du commerce pour les MPME et l’agroalimentaire. Côte d’Ivoire : 40 millions d’euros pour une centrale électrique à cycle combiné de 372 MW, afin de renforcer la sécurité et la capacité énergétiques.

: 40 millions d’euros pour une centrale électrique à cycle combiné de 372 MW, afin de renforcer la sécurité et la capacité énergétiques. Égypte : 40 millions de dollars pour une installation solaire avec stockage de 1 000 MW à Assouan, l’une des plus grandes centrales d’énergie propre d’Afrique.

: 40 millions de dollars pour une installation solaire avec stockage de 1 000 MW à Assouan, l’une des plus grandes centrales d’énergie propre d’Afrique. Jordanie : prêt subordonné de 25 millions de dollars pour développer les prêts aux MPME et les prêts liés au climat.

: prêt subordonné de 25 millions de dollars pour développer les prêts aux MPME et les prêts liés au climat. Oman : 50 millions de dollars pour une usine industrielle de grande envergure produisant des intrants liés aux énergies renouvelables, contribuant à la diversification économique.

: 50 millions de dollars pour une usine industrielle de grande envergure produisant des intrants liés aux énergies renouvelables, contribuant à la diversification économique. Paraguay : prêt A de 25 millions de dollars dans le cadre d’un crédit syndiqué de 50 millions de dollars dirigé par le Fonds OPEP pour développer le financement des PME, en mettant l’accent sur les entreprises dirigées par des femmes et l’agriculture.

: prêt A de 25 millions de dollars dans le cadre d’un crédit syndiqué de 50 millions de dollars dirigé par le Fonds OPEP pour développer le financement des PME, en mettant l’accent sur les entreprises dirigées par des femmes et l’agriculture. Afrique régionale : 75 millions de dollars pour soutenir le financement du commerce du cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana, améliorer la traçabilité et améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs.



Renforcement de la base financière du Fonds OPEP

Le succès de l’émission d’une obligation de référence en euros d’un montant de 500 millions d’euros constitue une étape clé dans la stratégie de financement du Fonds OPEP. Elle élargit son socle d’investisseurs et consolide sa position en tant qu’institution financière de développement crédible et novatrice.

Les fonds levés serviront à financer et refinancer des projets conformes au mandat de développement du Fonds OPEP, en mettant l’accent sur la durabilité et l’impact à long terme.

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée à l’échelle internationale qui fournisse des financements provenant de pays membres exclusivement à des pays non membres. Créée en 1976, l’organisation poursuit un objectif clair : stimuler le développement, renforcer les communautés et donner aux populations des pays à revenu faible et intermédiaire les moyens de s’épanouir. Son action se concentre sur les personnes et vise à financer des projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l’alimentation, l’énergie, les infrastructures, l’emploi (en particulier dans le secteur des MPME), l’eau potable et l’assainissement, les soins de santé et l’éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé plus de 30 milliards de dollars dans plus de 125 pays, pour un coût total de projets estimé à plus de 200 milliards de dollars. Le Fonds OPEP est noté AA+ par Fitch et S&P Global Ratings avec une perspective stable. Sa vision est celle d’un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

