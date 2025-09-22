OPEC Fund מגייסת מעל מיליארד דולר לקידום פיתוח בר-קיימא

וינה, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

קרן אופ"ק לפיתוח בינלאומי The OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) הודיעה על אישור של יותר ממיליארד דולר של מימון חדש לפיתוח במהלך הישיבה ה-193 של מועצת המנהלים שלה, ולאורך הרבעון השלישי של 2025. בצעד היסטורי שנועד לחיזוק נוסף של המנדט לפיתוח, הנפיקה הקרן בהצלחה את אגרת החוב הראשונה אי פעם שנקובה באירו, וגייסה 500 מיליון אירו בשוקי ההון הבינלאומיים.

נשיא OPEC Fund, עבדולחמיד אל-חליפה ((Abdulhamid Alkhalifa, אמר: "האישורים החדשים, לצד סדרת איגרות החוב האירופאיות הראשונה שלנו, מהווים הדגמה ברורה של מחויבותנו לספק יותר עבור המדינות השותפות שלנו. אנו מעמיקים את תמיכתנו בחוסן, צמיחה מכלילה ופעילות אקלימית, תוך הנחת היסודות להזדמנויות לטווח ארוך. ככל שאנו מתקרבים לציון 50 שנה לפעילותנו ב-2026, ציוני דרך כפולים אלה מדגישים את יכולתנו לחדש, לצמוח ולהניע השפעה ממירה לעשורים הבאים".

הפעולות שאושרו לאחרונה יתמכו בפרויקטים טרנספורמטיביים ברחבי אפריקה, אסיה, אמריקה הלטינית והקריביים, המשתרעים על פני בריאות, חינוך, אנרגיה נקייה, מים ותברואה, פרנסה בת קיימא ותשתיות עמידות:

פעילות המגזר הציבורי

*אל סלבדור: 70 מיליון דולר למימון משותף של תוכנית Surf City - שלב II, שדרוג כבישים, הרחבת התברואה ל-70,000 איש ושיפור עמידות האקלים באזור התיירות של לה ליברטאד.

*אסוואטיני: הלוואה מבוססת מדיניות בסך 50 מיליון דולר לתמיכה ברפורמות פיסקליות, חיזוק התחרותיות ובניית חוסן אקלימי.

*פיג'י: 30 מיליון דולר לפרויקט הטרנספורמציה של האיים הבריאים באוקיינוס השקט, מודרניזציה של שירותי הבריאות במדינות מוות בעריסה באוקיינוס השקט עם אינטגרציה דיגיטלית והכשרת כוח אדם.

*הרפובליקה הקירגיזית: הלוואה מבוססת מדיניות בסך 30 מיליון דולר לתוכנית הראשונה לצמיחה בת קיימא וכוללנית, המקדמת רפורמה באנרגיה, שירותים חברתיים ותחרותיות עסקית.

*לסוטו: 40 מיליון דולר לפרויקט משולב תחבורה, סחר ולוגיסטיקה, שיקום כבישים, גשרים ומתקני שדה תעופה כדי להגביר את הסחר והבטיחות.

*מלאווי: 27 מיליון דולר לפרויקט אספקת המים והתברואה של ג'נדה, המספק מים בטוחים וניהול פסולת משופר במרכז חקלאי מרכזי.

*מרוקו: הלוואה מבוססת מדיניות בסך 100 מיליון אירו לתמיכה בממשל כלכלי וחוסן אקלימי, שיפור היעילות בניהול מים ואנרגיה תוך הרחבת השתתפות המגזר הפרטי.

*פפואה גינאה החדשה: 50 מיליון דולר לפרויקט שיפור הלמידה והנגישות, שיפור החינוך לגיל הרך עבור 375,000 תלמידים והכשרת 9,000 מורים.

*סנט לוסיה: 20 מיליון דולר לשדרוג הכביש המהיר סר ג'וליאן ר. האנט, קיצור זמני הנסיעה ושיפור הבטיחות עבור כמעט 95,000 תושבים.

*דרום אפריקה: הלוואה מבוססת מדיניות בסך 150 מיליון דולר למודרניזציה של תשתיות המקדמות רפורמות תחבורה ואנרגיה למעבר דל פחמן.

*טורקיה: 150 מיליון אירו לפרויקט הרכבת Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (KIAD), בניית קו חשמלי באורך 224 ק"מ לחיזוק קישוריות הסחר האירו-אסייתית.

*אוגנדה: 30 מיליון דולר לתמיכה בצמיחה כלכלית מקומית - שלב II, שיפור החקלאות, התשתיות הכפריות והכללה פיננסית עבור 3.5 מיליון איש.

תפעול המגזר הפרטי ומימון סחר:

*בנגלדש: 30 מיליון דולר להרחבת מימון הסחר עבור עסקים קטנים ובינוניים וחקלאות.

*חוף השנהב: 40 מיליון אירו לתחנת כוח במחזור משולב של 372 מגה-וואט, המרחיבה את הביטחון והקיבולת האנרגטית.

*מצרים: 40 מיליון דולר עבור מתקן אחסון סולארי פלוס 1,000 מגה-ואט באסואן, אחד ממפעלי האנרגיה הנקייה הגדולים באפריקה.

*ירדן: הלוואה משנית של 25 מיליון דולר להרחבת הלוואות MSME ואקלים.

*עומאן: 50 מיליון דולר למתקן תעשייתי בקנה מידה גדול המייצר תשומות אנרגיה מתחדשת, התומך בגיוון.

*פרגוואי: הלוואה של 25 מיליון דולר כחלק ממתקן סינדיקציה בהובלת OPEC Fund בהיקף של עד 50 מיליון דולר להרחבת המימון לעסקים קטנים ובינוניים, תוך התמקדות במיזמים ובחקלאות בהובלת נשים.

*אפריקה האזורית: 75 מיליון דולר לתמיכה במימון סחר בקקאו בחוף השנהב ובגאנה, שיפור העקיבות והגברת פרנסת החקלאים.

חיזוק הבסיס הפיננסי של OPEC Fund

סדרת איגרת החוב המוצלחת, בהיקף של 500 מיליון אירו, מהווה ציון דרך באסטרטגיית המימון של OPEC Fund , מרחיבה את בסיס המשקיעים שלה ומחזקת את מעמדה כמוסד מימון פיתוח מהימן וחדשני.

ההכנסות מהאג"ח ישמשו למימון ומימון מחדש של פרויקטים התואמים את מנדט הפיתוח של OPEC Fund, עם התמקדות חזקה בקיימות והשפעה ארוכת טווח.

אודות OPEC Fund

- The OPEC Fund for International Development קרן OPEC לפיתוח בינלאומי (OPEC Fund) הוא מוסד הפיתוח היחיד בעולם המספק מימון ממדינות חברות למדינות שאינן חברות באופן בלעדי. הארגון הוקם בשנת 1976 עם מטרה ברורה: להניע פיתוח, לחזק קהילות ולהעצים אנשים במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית ברחבי העולם. עבודתנו ממוקדת באנשים, ומתמקדת במימון פרויקטים העונים על צרכים חיוניים, כגון מזון, אנרגיה, תשתיות, תעסוקה (במיוחד בכל הנוגע לעסקים קטנים ובינוניים), מים נקיים ותברואה, בריאות וחינוך. עד כה, OPEC Fund התחייבה ליותר מ-30 מיליארד דולר בפרויקטי פיתוח ביותר מ-125 מדינות בעלות כוללת מוערכת של יותר מ-200 מיליארד דולר. OPEC Fund מדורגת AA+/Outlook יציבה על ידי Fitch ו-S&P Global Ratings. החזון שלנו הוא עולם שבו פיתוח בר קיימא הוא מציאות לכולם.

