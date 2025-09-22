OPEC 국제개발기금, 지속가능 발전 위해 10억 달러 이상 조달

비엔나, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 석유수출국기구 국제개발기금 (OPEC Fund)가 제193차 이사회 회의를 통해 2025년 3분기에 걸쳐 10억 달러 이상 규모의 신규 개발 금융 승인한다고 발표했다. 아울러 개발 임무를 한층 강화하기 위한 조치로, 사상 최초로 유로화 벤치마크 채권을 발행해 국제 자본시장에서 5억 유로를 조달하는 데 성공했다.

OPEC Fund의 압둘하미드 알칼리파(Abdulhamid Alkhalifa) 총재는 “이번 신규 승인과 첫 유로화 벤치마크 채권 발행은 파트너 국가들에 더 많은 성과를 제공하겠다는 우리의 확고한 의지를 보여주는 명확한 사례이다. 우리는 회복력, 포용적 성장, 기후 행동을 강화하는 동시에 장기적인 기회를 마련하고 있다. 2026년 50주년을 앞둔 지금, 이번 두 가지 성과는 우리가 앞으로 수십 년간 혁신하고 성장하며 변혁적 영향을 주도할 수 있는 능력을 잘 보여준다”라고 밝혔다.

이번에 승인된 신규 사업들은 아프리카, 아시아, 중남미, 카리브해 지역 전역에서 보건, 교육, 청정에너지, 물 및 위생, 지속 가능한 생계, 회복력 있는 인프라 등 다양한 분야의 변혁적 프로젝트를 지원할 예정이다:

공공 부문 운영:

엘살바도르 : 7,000만 달러 – Surf City 프로그램 2단계 공동 금융, 도로 개선, 7만 명을 위한 위생 시설 확충, 라리베르타드 관광지구의 기후 회복력 강화.

: 7,000만 달러 – Surf City 프로그램 2단계 공동 금융, 도로 개선, 7만 명을 위한 위생 시설 확충, 라리베르타드 관광지구의 기후 회복력 강화. 에스와티니 : 5,000만 달러 – 정책 기반 대출, 재정 개혁 지원, 경쟁력 강화, 기후 회복력 구축.

: 5,000만 달러 – 정책 기반 대출, 재정 개혁 지원, 경쟁력 강화, 기후 회복력 구축. 피지 : 3,000만 달러 – 태평양 건강한 섬 전환 프로젝트, 디지털 통합 및 인력 훈련을 통한 태평양 소도서국(SIDS) 보건 서비스 현대화.

: 3,000만 달러 – 태평양 건강한 섬 전환 프로젝트, 디지털 통합 및 인력 훈련을 통한 태평양 소도서국(SIDS) 보건 서비스 현대화. 키르기스 공화국 : 3,000만 달러 – 제1차 지속가능·포용성 성장 프로그램 정책 기반 대출, 에너지 개혁, 사회 서비스, 기업 경쟁력 강화 추진.

: 3,000만 달러 – 제1차 지속가능·포용성 성장 프로그램 정책 기반 대출, 에너지 개혁, 사회 서비스, 기업 경쟁력 강화 추진. 레소토 : 4,000만 달러 – 통합 교통·무역·물류 프로젝트, 무역과 안전 강화를 위한 도로·교량·공항 시설 재건.

: 4,000만 달러 – 통합 교통·무역·물류 프로젝트, 무역과 안전 강화를 위한 도로·교량·공항 시설 재건. 말라위 : 2,700만 달러 – 젠다 상수도 및 위생 프로젝트, 주요 농업 중심지에서 안전한 식수 공급 및 폐기물 관리 개선.

: 2,700만 달러 – 젠다 상수도 및 위생 프로젝트, 주요 농업 중심지에서 안전한 식수 공급 및 폐기물 관리 개선. 모로코 : 1억 유로 – 경제 거버넌스 및 기후 회복력 지원 정책 기반 대출, 수자원 및 에너지 관리 효율성 강화, 민간 부문 참여 확대.

: 1억 유로 – 경제 거버넌스 및 기후 회복력 지원 정책 기반 대출, 수자원 및 에너지 관리 효율성 강화, 민간 부문 참여 확대. 파푸아뉴기니 : 5,000만 달러 – 학습 강화 및 접근성 프로젝트, 37만5천 명 학생 대상 조기교육 개선, 9,000명 교사 훈련.

: 5,000만 달러 – 학습 강화 및 접근성 프로젝트, 37만5천 명 학생 대상 조기교육 개선, 9,000명 교사 훈련. 세인트루시아 : 2,000만 달러 – Sir Julian R. Hunte 고속도로 업그레이드, 약 9만5천 명 주민의 이동 시간 단축 및 안전 개선.

: 2,000만 달러 – Sir Julian R. Hunte 고속도로 업그레이드, 약 9만5천 명 주민의 이동 시간 단축 및 안전 개선. 남아프리카공화국 : 1억5천만 달러 – 인프라 현대화 정책 기반 대출, 저탄소 전환을 위한 교통·에너지 개혁 추진.

: 1억5천만 달러 – 인프라 현대화 정책 기반 대출, 저탄소 전환을 위한 교통·에너지 개혁 추진. 튀르키예 : 1억5천만 유로 – 카르스-이그디르-아랄륵-딜루쿠(KIAD) 철도 프로젝트, 유라시아 무역 연결성을 강화하기 위한 224km 전철 노선 건설.

: 1억5천만 유로 – 카르스-이그디르-아랄륵-딜루쿠(KIAD) 철도 프로젝트, 유라시아 무역 연결성을 강화하기 위한 224km 전철 노선 건설. 우간다: 3,000만 달러 – 지역 경제 성장 지원 2단계, 농업, 농촌 인프라, 금융 포용성 강화(350만 명 혜택)

민간 부문 운영 및 무역 금융:

방글라데시 : 3천만 달러 – 무역 금융 확대, 중소기업(MSME) 및 농기업 지원.

: 3천만 달러 – 무역 금융 확대, 중소기업(MSME) 및 농기업 지원. 코트디부아르 : 4천만 유로 – 372MW 복합화력 발전소 건설, 에너지 안보 및 발전 용량 확대.

: 4천만 유로 – 372MW 복합화력 발전소 건설, 에너지 안보 및 발전 용량 확대. 이집트 : 4천만 달러 – 아스완 지역에 1,000MW 태양광+저장 시설 건설, 아프리카 최대 규모 청정에너지 발전소 중 하나.

: 4천만 달러 – 아스완 지역에 1,000MW 태양광+저장 시설 건설, 아프리카 최대 규모 청정에너지 발전소 중 하나. 요르단 : 2천5백만 달러 – 후순위 대출, MSME 및 기후 관련 대출 확대.

: 2천5백만 달러 – 후순위 대출, MSME 및 기후 관련 대출 확대. 오만 : 5천만 달러 – 재생에너지 투입재 생산 대규모 산업 시설 건설, 경제 다각화 지원.

: 5천만 달러 – 재생에너지 투입재 생산 대규모 산업 시설 건설, 경제 다각화 지원. 파라과이 : 2천5백만 달러 – OPEC Fund 주도 최대 5천만 달러 규모 공동 대출의 A-론, 중소기업 금융 확대, 여성 창업기업 및 농업 부문 집중 지원.

: 2천5백만 달러 – OPEC Fund 주도 최대 5천만 달러 규모 공동 대출의 A-론, 중소기업 금융 확대, 여성 창업기업 및 농업 부문 집중 지원. 아프리카 지역: 7천5백만 달러 – 코트디부아르 및 가나 카카오 무역 금융 지원, 추적 가능성 강화 및 농가 소득 증대



OPEC 기금의 재무 기반 강화

성공적인 5억 유로 규모 벤치마크 채권 발행은 OPEC 기금의 자금 조달 전략에서 중요한 이정표로, 투자자 기반을 확대하고 신뢰할 수 있는 혁신적 개발 금융 기관으로서의 입지를 더욱 강화했다.

이번 채권 발행을 통해 조달된 자금은 OPEC 기금의 개발 임무와 부합하는 프로젝트의 금융 및 리파이낸싱에 사용되며, 지속가능성과 장기적 영향에 중점을 두고 집행될 예정이다.

OPEC Fund 소개

OPEC 국제개발기금(OPEC Fund)은 전 세계에서 회원국 자금으로만 비회원국에 금융을 제공하는 유일한 개발 기관이다. 1976년에 설립된 이 기금은 개발 촉진, 지역사회 강화, 저·중소득 국가의 주민 역량 강화라는 뚜렷한 목적을 가지고 출범했다. OPEC Fund의 모든 활동은 사람 중심(people-centered)에 초점을 두며, 식량·에너지·인프라·고용(특히 중소기업 관련)·깨끗한 물과 위생·보건·교육 등 필수 수요를 충족하는 프로젝트를 금융 지원한다. 지금까지 OPEC Fund는 125개국 이상에서 300억 달러 이상을 개발 프로젝트에 투입했으며, 총 프로젝트 규모는 2천억 달러 이상으로 추정된다. 현재 OPEC Fund는 피치(Fitch)와 S&P 글로벌 레이팅스(S&P Global Ratings)로부터 AA+/안정적 전망(Outlook Stable) 등급을 받았다. OPEC Fund의 비전은 모든 사람을 위한 지속 가능한 개발이 현실이 되는 세계를 만드는 것이다.

