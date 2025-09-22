OPEC Fund ระดมเงินทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เวียนนา, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OPEC Fund for International Development (หรือ OPEC Fund) ประกาศอนุมัติเงินทุนเพื่อการพัฒนาใหม่มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 193 และตลอดไตรมาสที่สามของปี 2025 ในก้าวสำคัญครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างพันธกิจด้านการพัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สถาบันประสบความสำเร็จในการออกพันธบัตรมาตรฐานสกุลเงินยูโรเป็นครั้งแรก โดยระดมทุนได้ 500 ล้านยูโรในตลาดทุนระหว่างประเทศ
Abdulhamid Alkhalifa ประธาน OPEC Fund กล่าวว่า “การอนุมัติใหม่นี้ ซึ่งมาพร้อมกับพันธบัตรมาตรฐานสกุลเงินยูโรชุดแรก เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับประเทศพันธมิตรของเรามากขึ้น” เรากำลังขยายการสนับสนุนด้านความยืดหยุ่น การเติบโตที่ครอบคลุมทุกมิติ และการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกันก็วางรากฐานสำหรับโอกาสต่าง ๆ ในระยะยาว ขณะที่เราเข้าใกล้วาระครบรอบ 50 ปีในปี 2026 เหตุการณ์สำคัญทั้งสองประการนี้เน้นย้ำถึงความสามารถของเราในการสร้างนวัตกรรม เติบโต และขับเคลื่อนผลกระทบเชิงการเปลี่ยนแปลงที่จะคงอยู่ไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้า”
การดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้จะสนับสนุนโครงการเชิงเปลี่ยนแปลงในทั้งแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา และแคริบเบียน โดยครอบคลุมถึงสุขภาพ การศึกษา พลังงานสะอาด น้ำและสุขาภิบาล การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น ดังนี้
การดำเนินงานในภาคสาธารณะ
- เอลซัลวาดอร์: เงินทุนร่วม 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการเซิร์ฟซิตี้ (Surf City Program) ระยะที่ 2 เพื่อปรับปรุงถนน ขยายระบบสุขาภิบาลให้ครอบคลุมประชาชน 70,000 คน และปรับปรุงความยืดหยุ่นด้านสภาพภูมิอากาศในเขตท่องเที่ยวของลา ลิเบอร์ตาด
- เอสวาตินี: เงินกู้เพื่อสนับสนุนนโยบายมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการคลัง เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ฟิจิ: เงินทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการการเปลี่ยนแปลงหมู่เกาะแปซิฟิกที่มีสุขภาพดี (Pacific Healthy Islands Transformation) เพื่อปรับปรุงบริการด้านสุขภาพในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกขนาดเล็กให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ผ่านการบูรณาการดิจิทัลและการฝึกอบรมบุคลากร
- สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน: เงินกู้สนับสนุนนโยบายมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมครั้งแรก (First Sustainable & Inclusive Growth Program) เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปพลังงาน บริการทางสังคม และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
- เลโซโท: เงินทุน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการบูรณาการด้านคมนาคม การค้า และโลจิสติกส์ (Integrated Transport, Trade & Logistics Project) เพื่อฟื้นฟูถนน สะพาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน อันจะช่วยส่งเสริมการค้าและยกระดับความปลอดภัย
- มาลาวี: เงินทุน 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการประปาและสุขาภิบาลเจนดา (Jenda Water Supply & Sanitation Project) เพื่อจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการของเสียที่ดีขึ้นในพื้นที่ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมสำคัญ
- โมร็อกโก: เงินกู้สนับสนุนนโยบาย 100 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจและความยืดหยุ่นด้านสภาพภูมิอากาศ (Economic Governance & Climate Resilience) โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและพลังงาน พร้อมทั้งขยายการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
- ปาปัวนิวกินี: เงินทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการยกระดับและการเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Enhancement & Access Project) เพื่อปรับปรุงการศึกษาในช่วงปฐมวัยสำหรับนักเรียน 375,000 คน และฝึกอบรมครู 9,000 คน
- เซนต์ลูเซีย: เงินทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปรับปรุงทางหลวงเซอร์จูเลียน อาร์. ฮันต์ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการเดินทางและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนเกือบ 95,000 คน
- แอฟริกาใต้: เงินกู้สนับสนุนนโยบายมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการขนส่งและพลังงาน รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- ตุรกี: เงินทุน 150 ล้านยูโร สำหรับโครงการรถไฟ Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (KIAD) เพื่อก่อสร้างทางรถไฟระบบไฟฟ้าความยาว 224 กิโลเมตร เสริมสร้างการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างภูมิภาคยูเรเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- ยูกันดา: เงินทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ระยะที่ 2 เพื่อยกระดับภาคการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท และการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ครอบคลุมสำหรับประชาชน 3.5 ล้านคน
การดำเนินงานภาคเอกชนและการเงินเพื่อการค้า:
- บังคลาเทศ: เงินทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายการเงินเพื่อการค้าสำหรับธุรกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และธุรกิจการเกษตร
- โกตดิวัวร์: เงินทุน 40 ล้านยูโรสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 372 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการขยายความมั่นคงและกำลังการผลิตด้านพลังงาน
- อียิปต์: เงินทุน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานขนาด 1,000 เมกะวัตต์ในเมืองอัสวาน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกา
- จอร์แดน: เงินกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายสินเชื่อให้แก่ธุรกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- โอมาน: เงินทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสนับสนุนการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
- ปารากวัย: เงินกู้ประเภท A มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อร่วมที่นำโดย OPEC Fund สูงสุด 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยให้ความสำคัญกับกิจการที่นำโดยผู้หญิงและภาคการเกษตร
- ภูมิภาคแอฟริกา: เงินทุน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการเงินการซื้อขายโกโก้ในโกตดิวัวร์และกานา เป็นการปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับและส่งเสริมการดำรงชีพของเกษตรกร
การเสริมสร้างฐานการเงินของ OPEC Fund
พันธบัตรมาตรฐานสกุลเงินยูโร 500 ล้านยูโรที่ประสบความสำเร็จถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญในกลยุทธ์การระดมทุนของ OPEC Fund โดยช่วยขยายฐานนักลงทุนและตอกย้ำสถานะความน่าเชื่อถือในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและเปี่ยมด้วยนวัตกรรม
รายได้จากพันธบัตรดังกล่าวจะนำไปใช้ในการจัดหาเงินทุนและรีไฟแนนซ์โครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจด้านการพัฒนาของ OPEC Fund โดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและผลกระทบในระยะยาวเป็นหลัก
เกี่ยวกับ OPEC Fund
OPEC Fund for International Development ( OPEC Fund) เป็นสถาบันพัฒนาแห่งเดียวที่ได้รับมอบอำนาจในระดับโลกซึ่งช่วยจัดหาเงินทุนจากประเทศสมาชิกให้กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกโดยเฉพาะ องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 โดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน คือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และส่งเสริมศักยภาพของผู้คนในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางทั่วโลก งานของเรามุ่งเน้นที่ผู้คนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญที่การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็น เช่น อาหาร พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน การจ้างงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ MSME) น้ำสะอาดและสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ และการศึกษา จนถึงปัจจุบัน OPEC Fund ได้จัดสรรเงินทุนมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการพัฒนาในกว่า 125 ประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายโครงการรวมโดยประมาณมากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ OPEC Fund ได้รับการจัดอันดับในระดับ AA+/Outlook Stable โดย Fitch and S&P Global Ratings วิสัยทัศน์ของเราคือ โลกที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้จริงและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
