OPEC Fund 筹集逾 10 亿美元资金以推动可持续发展

维也纳, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) 宣布，在其理事会第 193 次会议期间及整个 2025 年第三季度，已批准超过 10 亿美元的新发展融资。 为进一步强化其发展使命，该机构还采取了一项里程碑式举措：成功发行首只以欧元计价的基准债券，在国际资本市场筹集 5 亿欧元资金。
OPEC Fund 总裁 Abdulhamid Alkhalifa 表示：“新批复项目连同我们首只欧元基准债券的发行，充分彰显了我们致力于为合作伙伴国提供更多支持的承诺。 我们正在深化对韧性建设、包容性增长和气候行动的支持，同时为长期机遇奠定基础。 2026 年我们将迎来成立 50 周年，这两大里程碑事件凸显了我们在未来数十年创新、成长并推动变革性影响的能力。”
近期获批的资助项目将为非洲、亚洲、拉丁美洲及加勒比地区的变革性项目提供支持，覆盖卫生、教育、清洁能源、水资源与卫生设施、可持续生计以及韧性基础设施等多个领域：
公共部门资助项目
- 萨尔瓦多：7,000 万美元联合资助 Surf City Program 二期项目，用于升级道路、为 7 万人扩建卫生设施，并提升拉利伯塔德旅游区的气候韧性。
- 斯威士兰：5,000 万美元政策性贷款将用于支持财政改革、增强竞争力并提升气候韧性。
- 斐济：3,000 万美元用于“太平洋健康岛屿转型项目”，通过数字整合与人员培训，推动太平洋小岛屿发展中国家医疗卫生服务现代化。
- 吉尔吉斯共和国：3,000 万美元政策性贷款用于“首个可持续包容性增长计划”，推动能源改革、改善社会服务并提升商业竞争力。
- 莱索托：4,000 万美元用于“综合交通、贸易与物流项目”，修复道路、桥梁及机场设施，以促进贸易发展并提升安全水平。
- 马拉维：2,700 万美元用于“Jenda 供水与卫生设施项目”，为当地一个重要农业枢纽提供安全用水并改善废物管理体系。
- 摩洛哥：1 亿欧元政策性贷款，用于支持经济治理与气候韧性建设，提升水资源和能源管理效率，同时扩大私营部门参与度。
- 巴布亚新几内亚：5,000 万美元用于“学习提升与普及项目”，为 37.5 万名学生改善早期教育条件，并培训 9,000 名教师。
- 圣卢西亚：2,000 万美元用于升级 Sir Julian R. Hunte Highway，将惠及近 9.5 万居民，缩短通行时间并提升道路安全。
- 南非：1.5 亿美元政策性贷款用于基础设施现代化项目，推进交通和能源改革，助力低碳转型。
- 土耳其：1.5 亿欧元用于 Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (KIAD) 铁路项目，建设一条 224 公里长的电气化铁路线，以加强欧亚贸易连通性。
- 乌干达：3,000 万美元用于“地方经济增长支持项目”二期，为 350 万人改善农业发展条件、完善农村基础设施并推进金融普惠。
私营部门资助项目及贸易融资：
- 孟加拉国：3,000 万美元用于扩大中小微企业及农业综合企业的贸易融资规模。
- 科特迪瓦：4,000 万欧元用于建设一座 372 兆瓦联合循环发电厂，以提升能源安全水平并扩大能源供应能力。
- 埃及：4,000 万美元用于在阿斯旺建设一座 1000 兆瓦光储一体化设施，该设施将成为非洲规模最大的清洁能源电站之一。
- 约旦：2,500 万美元次级贷款用于扩大对中小微企业的贷款支持及气候相关领域的信贷投放。
- 阿曼：5,000 万美元用于建设一座大型工业设施，该设施将生产可再生能源相关投入品，助力经济多元化发展。
- 巴拉圭：2,500 万美元 A 类贷款，该贷款是 OPEC Fund 牵头的一笔总额最高达 5000 万美元银团贷款的组成部分，用于扩大对中小型企业的融资支持，重点覆盖女性主导企业及农业领域。
- 非洲区域项目：7,500 万美元用于支持科特迪瓦和加纳两国的可可贸易融资，提升可追溯性并改善农户生计。
夯实 OPEC Fund 的财务基础
此次 5 亿欧元基准债券发行圆满成功，是 OPEC Fund 融资战略中的重要里程碑。该债券不仅拓宽了基金的投资者群体，还进一步巩固了其作为可靠且具创新力的发展金融机构的地位。
该债券所筹集资金将用于为符合 OPEC Fund 发展使命的项目提供融资及再融资支持，且重点聚焦可持续性与长期影响力。
关于 OPEC Fund
OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) 是唯一一家在全球范围获得授权的专门从成员国向非成员国提供融资的发展机构。 该机构成立于 1976 年，肩负明确使命：推动全球中低收入国家的发展进程、增强当地社区活力并提升民众自主发展能力。 我们的工作始终坚持以人为本，重点为满足各类基本需求的项目提供融资支持，具体领域包括粮食保障、能源供应、基础设施、就业（尤其聚焦中小微企业领域）、清洁水源与卫生设施、医疗保健及教育事业。 迄今为止，OPEC Fund 已承诺为超过 125 个国家和地区的发展项目提供超过 300 亿美元资金，预计项目总成本超过 2,000 亿美元。 OPEC Fund 获得 Fitch 和 S&P Global Ratings 授予的 AA+/展望稳定评级。 我们的愿景是建立一个人人都可享有可持续发展的世界。
本公告随附的照片可在以下网址查看：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f548d946-c8e5-4427-9bd8-fdd7b4d62cea